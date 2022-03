Rozpútal vojnu, no svoje ženy a deti radšej skryl: Utajené detaily z Putinovho života odhalené

Zatiaľ čo Vladimir Putin rozpútal vojnu na Ukrajine, jeho najbližší sa údajne skrývajú v bezpečí. Zahraničné médiá tvrdia, že Putin svoju milenku a jej deti poslal do zahraničia.

Šéf Kremľa Vladimir Putin nenecháva nič na náhodu. „Zatiaľ čo Putin útočí na Ukrajinu, strieľa na nevinných občanov a spôsobuje utečeneckú krízu, jeho rodina je ukrytá vo veľmi súkromnej a veľmi bezpečnej chate niekde vo Švajčiarsku. Aspoň zatiaľ,“ povedal pre portál Page Six ich zdroj. Alina Kabaeva (38), ktorá je držiteľkou zlatej olympijskej medaily v gymnastike, má údajne s Vladimirom Putinom (69) štyri deti. Oficiálne to však nikdy nepotvrdili a detaily z ich života sú zahalené rúškom tajomstva.

Zdroje zahraničných médií uvádzajú, že Putin a Alina majú spolu 7-ročné dvojčatá, ktoré sa narodili neďaleko Lugana vo Švajčiarsku vo februári 2015. Predpokladá sa, že majú aj dvoch synov. „Všetky deti majú švajčiarske pasy a myslím si, že aj ona,“ povedal zdroj.

Vladimir Putin hiding lover Alina Kabaeva and their kids in Switzerland https://t.co/ZsWRLH2C95 pic.twitter.com/2hsDcaSY08 — Page Six (@PageSix) March 6, 2022

Putin však zásadne odmieta odpovedať na akékoľvek otázky o svojom osobnom živote. „Mám súkromný život a nepripúšťam, aby sa do neho zasahovalo. Treba to rešpektovať. Vždy som reagoval negatívne na tých, ktorí so svojimi uštipačnými nosmi a erotickými fantáziami prenikajú do životov iných,“ vyjadril sa šéf Kremľa.