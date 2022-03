Je z nej živá bábika: Na plastiky a botox míňa neskutočné peniaze! Neuveríte, ako vyzerala predtým

Žena, ktorá si hovorí "živá bábika Bratz", ukázala, ako vyzerala predtým, ako minula tisíce libier na plastické operácie.

Stefanie Mulic, 21, zo Švédska minie každý rok 14 000 libier (v prepočte takmer 17-tisíc eur) na operáciu po tom, čo si vo veku 13 rokov dala prvé výplne pier. V 17 rokoch sa Švédka cítila pripravená vyskúšať rôzne procedúry a dať si viac výplní na pery, vďaka ktorým cítila, že je to „to najlepšie, čo kedy urobila“. Stefanie tvrdí, že veľké pery jej pomáhajú dosiahnuť dokonalý vzhľad bábiky, pričom jej inšpirácia pochádza od Bratza a Barbie.

Odvtedy si nechala upraviť pery, bradu, líca, obočie a čeľusť, ako aj linky úsmevu a zuby. Absolvovala aj zväčšenie pŕs a v budúcnosti plánuje ďalšie operácie, ako je odstránenie rebier, facelifting, implantáty zadku, bedrové implantáty, odstránenie bukálneho tuku a silikónové implantáty pier.

Stefanie predtým na Instagrame napísala: "Mojím životným cieľom je byť najextrémnejšou verziou seba samého a len seba." Aj keď si niektorí môžu myslieť, že plastické operácie má v pláne zastaviť, nie je to tak. "Moja tvár stála viac ako veľká Birkin kabelka," povedala. Aj keď si niektorí môžu myslieť, že žartuje, nie je to tak, pretože počiatočná cena Birin kabelky je 9076 £ (v prepočte takmer 11-tisíc eur).

21-ročná žena bola celý život ponorená do sveta krásy, kdže jej mama aj teta pracovali ako kozmetičky. Stefanie dokonca v roku 2020 išla do školy krásy a povedala, že to urobila, aby si mohla pichnúť injekciu.