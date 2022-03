Mila Kunis nie je zďaleka jediná: Hollywoodske hviezdy, ktorým koluje v žilách ukrajinská krv

Ničím neopodstatnenú ruskú inváziu na Ukrajinu odsudzujú mnohí ľudia po celom svete. Od zhrozených bežných ľudí cez politikov až po zvučné hollywoodske mená.

Aj medzi filmovými hviezdami sa však nájdu také, ktoré sa na Putinovu agresiu v krajine ich pôvodu pozerajú s obzvlášť ťažkým srdcom. O herečkách Mille Jovovich (46) a Mile Kunis (38) bolo už predtým známe, že pochádzajú z Ukrajiny. Vedeli ste však, že odvážna ukrajinská krv koluje v žilách aj týchto osobností?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Leonard Nimoy († 83)

Amerického herca preslávila najmä jeho legendárna postava Spocka zo sci-fi série Star Trek. Z Ukrajiny pochádzali jeho židovskí rodičia, ktorí v 20. rokoch minulého storočia utiekli z mesta Izjaslav.

Mila Kunis (38)

Celým menom Milena Markovna Kunis sa narodila v ukrajinskom meste Černovice. Herečka mala sedem rokov, keď sa jej rodina židovského pôvodu presťahovala do Los Angeles. Ako sama vyhlásila, antisemitizmus vo vtedajšom Sovietskom zväze bol jedným z dôvodov, prečo emigrovali do USA.

Steven Spielberg (75)

Aj jeden z celosvetovo najpopulárnejších režisérov filmovej histórie má ukrajinský pôvod. Spielbergovi starí rodičia z otcovej strany boli totiž Židia pochádzajúci z Ukrajiny.

Sylvester Stallone (75)

Neprehliadnuteľný filmový drsniak sa narodil v New Yorku, no vďaka otcovi má Sylvester taliansku krv a po matke zase ukrajinskú. Jej rodina totiž pochádzala z Odesy.

Leonardo DiCaprio (47)

Hoci sa nezabudnuteľný herec narodil v Los Angeles, jeho korene siahajú až do Ukrajiny. Tie má po svojej starej mame z matkinej strany Jelene Smirnovej, ktorá bola rodáčka z Odesy. Vojnou zmietanej Ukrajine údajne teraz Leo prispel sumou 9,2 milióna eur.

Milla Jovovich (46)

Rodená Milica Bogdanovna Jovović pochádza priamo z Kyjeva, kde žila do svojich piatich rokov. Po tom, čo jej srbskému otcovi, ktorý sa živil ako lekár, vypršali víza, odišiel do Londýna. Neskôr sa k nemu pridala manželka s Millou. Po piatich rokoch sa odtiaľ presťahovali do Sacramenta v Kalifornii.