Putin ide Rusko odpojiť od svetového internetu: Analytik vysvetľuje, čo tým všetkým dosiahne

Putinov režim už zrejme úplne rezignoval na ilúziu demokratického štátu a má chcieť upchať všetky kanály, ktorými do krajiny prúdia necenzurované informácie.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vladimir Putin (69) sa už dlhšie usiloval o odpojenie Ruska od svetového internetu. Dátum, keď sa tak má stať, by mal byť podľa uniknutých dokumentov 11. marca. Čo tým všetkým Putin dosiahne?

Ako na svojom twitterovom účte uviedla bieloruská nezávislá televízia Nexta s odvolaním sa na dokument ruskej vlády, Rusko začalo prípravy na odpojenie sa od globálneho internetu. Najneskôr do piatku by sa podľa tohto zdroja mali všetky servery a domény presunúť do ruskej zóny.

Zatiaľ to Rusi oficiálne potvrdili. Ruský cenzorský úrad Roskomnadzor však už zablokoval prístup k Facebooku a Twitteru. Svoje vysielanie tam zastavil Netflix a čínska aplikácia pre zdieľanie krátkych videí TikTok oznámila, že obmedzila svoje služby v Rusku. Stalo sa tak kvôli novému zákonu, podľa ktorého majú nastúpiť veľmi tvrdé postihy za šírenie iných než oficiálnych informácií o ruskej armáde. Skončilo sa tretie kolo mierových rokovaní: Ukrajina hlási malý pokrok v jednej veci

Ruský parlament schválil trest až 15 rokov väzenia za dezinformácie a klamlivé správy o ruskej armáde, za diskreditáciu ozbrojených síl a za výzvy k sankciám. O ruskej invázii je dovolené informovať iba ako o „špeciálnej vojenskej operácii“, ktorá má oslobodiť Ukrajincov.

Blokovanie stránok

Prečo padla voľba odpojenia internetu od sveta práve na 11. marec? „To fakt netuším, ale vybudovanie izolovaného ruského internetu je niekoľkoročná záležitosť, Rusko to dlhodobo plánuje, len si teraz zvolili nejaký dátum. Ale ja to viem už niekoľko rokov, že si budujú vlastný internet,“ vraví etický hacker Pavol Lupták zo spoločnosti Nethemba. Dodáva, že v Rusku už zablokovali siete Facebook, Twitter, Instagram a veľké weby.