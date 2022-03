Myslela si, že synčeka († 8) trápi chrípka: Chlapca nedokázali zachrániť ani lekári

Rodina bude navždy oplákávať zbytočnú smrť malého Jaspera. Chlapeček len nedávno oslávil ôsme narodeniny. Tragicky zomrel len tri dni po tom, čo mu vyšiel pozitívny test na koronavírus.

Jasper sa vrátil domov zo školy, pretože sa necítil najlepšie. To, že si nevymýšľal a nesnažil sa len uliať zo školy, mu mama uverila hneď po tom, čo sa jeho zdravotný stav začal rapídne zhoršovať. Vzhľadom na to, že svetu stále vládne pandémia koronavírusu, rodina sa rozhodla malému pacientovi spraviť test.

Ten potvrdil obávané, Jasper sa nakazil Covidom. “Bol chorý, ale nebolo to s ním veľmi zlé. Napriek tomu, že Covid je nebezpečný, nemala som o neho obavy, zdal sa byť v poriadku,” opisuje so slzami v očiach mamina Kim.

Prešli len tri dni a Kim už toľko pozitívnych slov na synove zdravie nenašla. Spolu s jeho otcom sa náhlili do nemocnice, lebo Jasperovi sa ťažko dýchalo. Žiaľ, prišlo to náhle, no chlapec v ten istý deň zomrel. Lekári boli bezradní, chlapca nemali ako zachrániť.

Mama, Kim Cooková, upozorňuje rodičov, že neexistujú žiadne varovné signály, ktoré by dokázali predpovedať závažnosť choroby dieťatka. Rodina teraz netrpezlivo so zlomeným srdcom čaká na výsledky pitvy, ktoré odhalia skutočnú príčinu smrti školáka.

"Bol vtipný, drzý, rád sa maznal. Miloval túlenie. Bol fanatik Lega. Jeho úsmev dokázal rozžiariť celú miestnosť.” spomína na synčeka Kim. “V srdci mám obrovskú dieru. Snažím sa prijať fakt, že sa už nikdy nevráti,” povedal zničený otec Jaspera.

Škola, ktorú Jasper navštevoval plánuje vytvoriť záhradu, ktorá bude pomenovaná po malom bojovníkovi, ktorý o svoj život prišiel predčasne.