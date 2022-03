Dievčatko z Ukrajiny zmenilo kryt na koncertnú sálu: Keď začalo spievať, všetci stíchli! Slzy potláčali i muži

Malá Amelia prekonala trému a zaspievala pred publikom. Jej pódiom bola obyčajná lavica a divákmi ľudia, ukrývajúci sa v podzemnom kryte v Kyjeve. O to väčší aplauz však zožala.

Video dievčatka, ktoré spieva hit Let it go z animovaného filmu Frozen, sa stalo virálnym na sociálnych sieťach. Všade, kde ho zdieľali, vyvolalo desaťtisíce reakcií.

Amelia sa najprv trochu hanbí, ale Marta Smechova, ktorá ju nahrávala, ju posmeľuje. Keď dievčatko začne spievať, všetci stíchnu a začnú ju počúvať. Keď dospieva, začnú jej tlieskať. Amelia si celý čas od trémy žmolí prsty, ale potom sa nesmelo usmeje.

„Od prvých slov celý kryt kompletne stíchol. Každý nechal bokom to, čo práve robil a počúval pieseň dievčatka, z ktorého priam vyžarovalo svetlo. Dokonca aj muži ledva potláčali slzy,“ napísala Smechova.