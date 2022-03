Oklamal Putin celý svet? Video vyvolalo vlnu špekulácií: Nafingoval návštevu? Vtipná reakcia Zelenského

Na videu Putin sedí po boku dám, stevardiek, ktoré napäto počúvajú, o čom líder rozpráva. Pri hovorení prezident prirodzene gestikuluje. Video však zachytáva veľmi čudesný jav, kedy Putin rukou prejde cez mikrofón. Nie nad ním, nie pod ním alebo vedľa. Priamo cez!

Nadšenci konšpiračných teórii sa tejto chyby chytili a tvrdia, že to môže naznačovať, že Putin v skutočnosti v spoločnosti na pohľad príjemných dám nesedel, a celé video bolo upravené tak, aby takým dojmom len pôsobilo. Tento zvláštny jav, ktorý v priebehu pár hodín obletel internet, určite šéfa Kremľa neteší.

Špekulácia bola neskôr vyvrátená a jav bol vysvetlený ako technická chyba, spôsobená stratou kvality videa. Kto vie, či takéto tvrdenie dokáže zastaviť vlnu kritiky a posmechu na hlavu ruského lídra.

Virálne video si napriek pracovnej vyťaženosti všimol i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý neváhal a bleskovo zareagoval. Pri jednom zo svojich príhovorov po tom, čo dokončil reč, chytil mikrofón za držiak a posunul ním. Ľudia sa domnievajú, že tak mohol urobiť zámerne, aby potvrdil, že na videu nie je použité zelené plátno alebo iný trik, ktorým by nafingoval svoju skutočnú prítomnosť.

⚡️Zelensky is already laughing at Putin



Vladimir Putin for the first time in a long time got out of the bunker and went to the people. At least, Kremlin pool wanted to convince us of this. But, as they say, Stirlitz has never been so close to failure... pic.twitter.com/pbixU9pv3k