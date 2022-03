Zúfalá prosba Zelenského: Možno je to posledný raz, čo ma vidíte živého! Od USA chce len jedno

Ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj v boji o prežitie svojej krajiny v sobotu „zúfalo“ požiadal amerických zákonodarcov, aby Spojené štáty pomohli dostať viac bojových lietadiel do jeho armády a prerušili dovoz ruskej ropy.

Zelenskyj začal súkromný videohovor s americkými zákonodarcami slovami, že je to možno posledný raz, čo ho vidia živého. Prezident zostal v Kyjeve, aj keď mesto zo severu ohrozuje obrovská ruská obrnená kolóna.

Zelenskyj povedal, že Ukrajina si musí zabezpečiť svoj vzdušný priestor, buď prostredníctvom bezletovej zóny vynútenej NATO, alebo poskytnutím ďalších bojových lietadiel. Zelenskyj už niekoľko dní prosí o vyhlásenie bezletovej zóny. NATO to však odmietla s tým, že by to mohlo vyvolať rozsiahlu vojnu s Ruskom na celom európskom kontinente.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken po stretnutí so šéfom ukrajinskej diplomacie Dmytrom Kulebom na poľsko-ukrajinskej hranici pri dedine Korczowa uviedol, že o stíhačkách sa uvažuje.