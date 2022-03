Internet z veku tejto ženy šalie: To naozaj má toľko rokov?! Toto je tajomstvo jej mladistvého vzhľadu

Tipnete si správne jej vek? Táto žena klame svojím vzhľadom!

Ako informuje denník Daily Star, na sociálnej sieti TikTok sa objavilo video od ženy menom Dalyce Barnett Radtke. Tá v ňom ukazuje svoju mamu, ktorá má mať podľa jej slov už úctyhodných 90 rokov. Jej vzhľad s týmto vysokým číslom však príliš nekorešponduje, keďže vyzerá oveľa mladšie, čo dalo najavo hneď aj obrovské množstvo ďalších používateľov.

Staršia žena na videu má dokonalé držanie tela a svojou štíhlou postavou by mohla konkurovať nejednej mladej dáme. Dalyce sa jej vo videu pýta, čo je jej tajomstvo k tomuto mladistvému vzhľadu, na čo žena skromne odpovedá, že dobrá genetika. Vzápätí však priznáva, že jej mama zomrela vo veku 82 rokov a pripúšťa, že v jej živote zohráva dôležitú úlohu predovšetkým zdravý životný štýl.

Prezradila ale, že do posilňovne dlhé roky nechodila ani ona sama a aktívnemu cvičeniu sa začala venovať až v šesťdesiatke. „Niečo vo mne mi dáva vedieť, že sa cítim lepšie, keď sa hýbem. Do posilňovne som nechodila celé roky,“ uviedla žena. Ľudia na internete sa zaujímali o to, čo okrem cvičenia jej dopomáha k tomu, aby vyzerala v takomto pokročilom veku tak dobre, ako vyzerá.

Na túto otázku odpovedala jej dcéra Dalyce, ktorá však ľudí prahnúcich po špeciálnych omladzujúcich produktoch v tej chvíli sklamala. Jej mama totiž podľa jej slov používa na starostlivosť o pleť len obyčajné mydlo, pleťové mlieko a čistiacu vodu. Video si pozrelo už 2 milióny ľudí a v komentároch sa väčšina z nich nestačila čudovať, ako mladistvo táto 90-ročná žena pôsobí.