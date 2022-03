Mama odhalila, ako upokojuje svoju dcéru: Ľudia ju rozniesli v zuboch! To naozaj?

Rodičovstvo nie je v žiadnom prípade ľahká úloha, najmä ak stále dookola počúvate od cudzích ľudí, že robíte niečo zle. Táto mama sa podelila na internete so svojou výchovnou metódou a ľudia len čumeli.

Ako uvádza portál The Sun, mama Parker Brownová na sociálnej sieti TikTok zdieľala video, kde predviedla, akú metódu používa, aby upokojila svoju plačúcu dcéru. V momente, ako sa jej dievčatko rozplače, mama vytiahne rozprašovač, v ktorom má vodu a postrieka ju. Jej dcéra na videu okamžite prestala plakať, upokojila sa a akoby sa zdalo, že si to dokonca užíva. Podľa mamy sa obe s rozprašovačom šantili ďalších 15 minút.

Dalo sa však čakať, že táto „výchovná metóda“ mnohých pobúri a presne to sa aj stalo. „Dúfam, že ti niekto urobí presne to isté, keď budeš frustrovaná a potrebuješ vyjadriť svoje emócie,“ odkázal jej jeden z jej sledovateľov a doplnil ho ďalší: „Niečo chce a nebolo jej to splnené. A postriekanie vodou jej určite nepomáha“. Parker však komentujúcim oponovala a bránila sa s tým, že jej dcérka sa na tom „chichoce, takže to je v poriadku“.

Našli sa však aj takí, ktorí s jej výchovnou metódou súhlasia a dokonca aj takí, ktorí majú tiež rozprašovač v obľube. „To isté robím svojmu dieťaťu. A potom chce, aby som jej nastriekala vodu do úst,“ napísala jedna jej sledovateľka a doplnila ju ďalšia: „Počúvajte, ako rodičia je našou úlohou udržiavať ich hydratované!“. Čo myslíte, je krok mamy Parker v poriadku?