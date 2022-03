Stávka ju zachránila od najväčšej chyby v živote: Budúca nevesta dala otestovať svojho snúbenca

Budúca nevesta si najala influencerku, aby otestovala lojalitu svojho snúbenca pred ich svadobným dňom. Z výsledku bola trpko sklamaná.

Ako píše The Sun, Lidia Luiza je influencerka, ktorá pravidelne vykonáva testy vernosti pre manželky a priateľky a výsledky zdieľa na svojom TikToku. „Najala si ma jedna žena po tom, čo sa stavila so svojou kamarátkou o 90 eur, že neotočí,“ povedala v nedávnom videu. „Vo februári sa vydávam a chcela by som otestovať vernosť svojho snúbenca, hoci mu veľmi verím. Chcem to urobiť len preto, že som sa stavila so svojou kamarátkou. Stavila som 500 brazílskych realov (90 eur), že tvojmu testu nepodľahne,“ znela správa od budúcej nevesty.

V snahe upútať mužovu pozornosť ho Lidia začala sledovať na Instagrame. Krátko nato jej poslal súkromnú správu, v ktorej ju pochválil a spýtal sa jej, či je skutočná, pretože vyzerá ako bábika. Po mnohých koketných správach sa ho Lidia spýtala, či s niekým chodí. Odpovedal áno a požiadal ju, aby si zavolali, že jej všetko vysvetlí. Naďalej spolu flirtovali a pokúšali sa dohodnúť si stretnutie. „Už zomieram túžbou pobozkať tie tvoje krásne pery,“ napísal Lidii.

Tiež ju požiadal, aby mu neposielala správy na telefón, pretože žije so svojou priateľkou. Video skončilo ohľadom svadby a budúcej nevesty nejasne. V sekcii komentárov však ľudia písali, že žena môže byť rada, že sa to dozvedela pred svadbou. „Stratila svojho snúbenca, 90 eur, ale získala výhodu, že sa ho pred svadbou zbavila,“ napísala jedna osoba.