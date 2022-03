Vďaka testu DNA našla staršieho brata: Na povrch pritom vyplávalo zarážajúce klamstvo

Súrodencov k sebe priviedol späť test DNA. Čo sa pri tom dozvie, nečakala ani vo sne.

Používateľka TikToku, ktorej identitu portál The Sun nezverejnil, sa podelila o svoj príbeh, ktorý by mohol byť pokojne námetom na filmový scenár. Keď mala 8 rokov, bola adoptovaná. Vždy bola zvedavá na svoj pôvod a tak si od adoptívnej rodiny vypýtala DNA test. Pravda ju úplne ohromila.

"Na 23andMe som sa spojila so svojim starším bratom. O necelé dve minúty neskôr mi povedal, že si myslel, že som sedem rokov mŕtva." napísala šokovaná dvadsiatnička. Muž nechápal, ako je to možné. "Mama mi povedala, že si zomrela pri autonehode. Ako to, že žiješ?" pýtal sa. Až dovtedy žil v domnení, že jeho mladšia sestra zomrela, keď mala 13 rokov.

Mladá žena v príspevkoch zverejnila detaily zo svojho života. Jej biologickí rodičia bojovali so závislosťou a tak ju adoptovala otcova priateľka. Keďže bola len dieťa stratila kontakt s oboma rodičmi aj starším bratom, ktorý mal v čase jej adopcie 17 rokov.

Ako 13-ročná si založila účet na Facebooku, kde ju kontaktovala biologická mama. Bola šokovaná a nevedela, čo má robiť tak správu od matky ignorovala a zablokovala jej účet."Nepremýšľala som o tom veľmi a pokračovala som vo svojom živote." O sedem rokov neskôr požiadala o DNA test, čo na povrch dostalo nečakané zistenia. „Moja matka zrejme povedala celej rodine, že som zomrela pri autonehode s mojimi adoptívnymi rodičmi,“ rozprávala v jednom videu šokovaná žena. Rovnaké množstvo otázok ako ona mal aj jej starší brat. Rozhodol sa preto konfrontovať mamu, ktorá bola z odhalenia taktiež šokovaná. Ako sa ukázalo, zdrojom klamstva bol otec rodiny. Od biologickej matky ženy si dokonca vypýtal peniaze na pohreb. "Myslím, že je to pravda, môj otec je patologický klamár. Nemám tušenie, kde teraz je."

Mladá žena ostala po nečakaných odhaleniach v kontakte s tromi bratmi, ktorí žijú na Floride. Biologickú mamu do svojho živote nevpustila.