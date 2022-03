Ruskí poslanci zasiahli voči občanom: Za údajne klamlivé správy o armáde hrozí takýto vysoký trest! To vážne?!

Ruskí poslanci v piatok jednomyseľne schválili zavedenie trestnej zodpovednosti v podobe až 15 rokov väzenia za dezinformácie a klamlivé správy o ruskej armáde, za diskreditáciu ozbrojených síl a za výzvy na sankcie.

Príslušnú novelu prijala Štátna duma, dolná komora ruského parlamentu, hneď v druhom a treťom čítaní, oznámili ruské médiá. Za hlasovalo 401 prítomných poslancov, nikto nebol proti ani sa nezdržal, uviedla agentúra Interfax. Novelu majú prerokovať ruskí senátori ešte v piatok, potom zamieria k prezidentovi Vladimírovi Putinovi na podpis, uviedol denník Kommersant na svojom webe.

„Znamená to, že už zajtra (táto právna) norma donúti potrestať – a to veľmi tvrdo – tých, ktorí klamali a robili vyhlásenie diskreditujúce naše ozbrojené sily. Chceli by sme, aby všetci pochopili, že to robíme preto, aby sme ochránili našich vojakov a dôstojníkov ," vyhlásil predseda dumy Vjačeslav Volodin. Dodal, že nebyť "zvláštnej vojenskej operácie", ktorú nariadil prezident Putin proti Ukrajine, "vypukla by vojna".

Predseda snemovne tiež apeloval na výbor pre kultúru, aby "nemlčal" ohľadom toho, že ruskí umelci vystupujú proti operácii. "Sála odpovedala ováciami," napísal Kommersant.

Novela zavádza do trestného zákona nové ustanovenie o verejnom šírení vedome klamlivých informácií o použití ozbrojených síl pri obrane záujmov Ruska a jeho občanov. Maximálny trest počíta s odňatím slobody na desať až 15 rokov (v prípade vážnych následkov). Okrem toho môže súd potrestať páchateľa pokutou siahajúcou až 1,5 milióna rubľov, až rokom nápravných prác či až tromi rokmi nútených prác, napísal Interfax.

Za verejné konanie zamerané na diskreditáciu použitia ozbrojených síl na obranu záujmov Ruska a jeho občanov, podpory medzinárodného mieru a bezpečnosti má hroziť až päť rokov odňatia slobody v prípade, že toto verejné konanie proti ruským vojakom spôsobilo ujmu na zdraví a živote, majetkovú ujmu, verejné nepokoje či narušenie fungovania civilnej infraštruktúry, vrátane komunikácie a dopravy. Nakoniec až tri roky odňatia slobody budú hroziť za výzvy k cudzím štátom či medzinárodným organizáciám na zavedenie sankcií proti Rusku, ruským občanom či ruským firmám. Interfax dodal, že trestný postih za diskreditáciu ozbrojených síl a za výzvy na sankcie má hroziť až potom, čo sa daný občan za toto počínanie zodpovedal v správnom konaní.