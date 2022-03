Britský premiér otvorene: Putin by mohol ohroziť bezpečnosť celej Európy

Britský premiér Boris Johnson v piatok obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina z ohrozenia celej Európy v spojitosti so situáciou v ukrajinskej jadrovej elektrárni, kde po ruskom útoku vypukol požiar. Informovali o tom agentúra AFP a stanica BBC.

"Predseda vlády povedal, že neuvážené činy prezidenta Putina by teraz mohli priamo ohroziť bezpečnosť celej Európy," uviedla Downing Street vo vyhlásení. Johnson sa v najbližších hodinách bude snažiť o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN). Johnson v piatok telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hovor sa uskutočnil krátko po tom, čo sa objavili správy o požiari v Záporožskej jadrovej elektrárni na juhovýchode Ukrajiny.

Hovorkyňa Downing Street označila podľa BBC situáciu za "vážne znepokojujúcu" a dodala: "Obaja lídri sa zhodli, že Rusko musí okamžite zastaviť útok na elektráreň a umožniť pohotovostným zložkám neobmedzený prístup do elektrárne." Štátna záchranná služba (SES) medzitým oznámila, že jej jednotky boli v piatok ráno pustené do oblasti. Uviedla, že do hasenia požiaru výcvikovej budovy mimo komplexu hlavného reaktora bolo nasadených 40 ľudí a desať vozidiel.

Podľa starostu mesta Enerhodar Dmytra Orlova už boje v oblasti jadrovej elektrárne prestali, píše BBC. Stalo sa tak po tom, čo bol objekt údajne niekoľko hodín ostreľovaní ruskou armádou.