ONLINE Vojna na Ukrajine: Ruské jednotky ovládli Záporožskú elektráreň, sústredia sa na obkľúčenie Kyjeva

Ukrajina sa zmieta v ruskej invázii už deviaty deň. Pred vojnou ušlo z krajiny už viac ako milión ľudí. Všetko podstatné pre vás sledujeme v online prenose.

8:04 Ruské sily sa sústredia na obkľúčenie Kyjeva a na oslabenie odporu na zablokovaných sídliskách, uviedol dnes ráno generálny štáb ukrajinskej armády. Jediným veľkým mestom, ktoré od začiatku invázie ruská armáda ovládla, je juhukrajinský Cherson, pokračujú ale tvrdé boje o strategický prístav Mariupol a Charkov, po metropole druhé najväčšie mesto v krajine.

7:52 Ruské jednotky ovládli Záporožskú jadrovú elektrárne, napísala ruskojazyčná verzia BBC s odvolaním sa na ukrajinský úrad pre jadrovú bezpečnosť. Zamestnanci elektrárne zostávajú na mieste a kontrolujú stav blokov. Ukrajinská strana informovala, že ruskí vojaci na elektráreň zaútočili okolo dnešnej polnoci. Následne v päťposchodovom výcvikovom zariadení vypukol požiar. Podľa riaditeľa elektrárne je radiačná bezpečnosť zaistená.

⚡️ #Zaporizhzhya NPP site was seized by #Russian military, regional military administration says. — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

07:40 Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok požiadal svojho predchodcu Gerharda Schrödera, aby rezignoval z postov v ruských štátnych podnikoch. V televízii ZDF Scholz zdôraznil, že Schröderove väzby na ruské spoločnosti nie sú súkromnou záležitosťou, keďže je bývalým kancelárom.

07:30 Pomoc ukrajinským utečencom prisľúbili aj dvaja najväčší zamestnávatelia na Spiši. Spoločnosť Embraco Slovakia v tejto súvislosti spolupracuje s mestom Spišská Nová Ves a pripojilo sa k iniciatíve viacerých subjektov. Riaditeľ závodu Tomáš Kandra tvrdí, že poskytnutá pomoc bude takto najadresnejšia.

V týchto dňoch sa finalizuje projekt pomoci pre družobné mesto Ťačiv na Zakarpatskej Ukrajine. „Poskytli nášmu mestu zoznam potrebných vecí a naša spoločnosť sa rozhodla finančne prispieť na zabezpečenie elektrocentrály a vybavenia pre hasičov. Dar urýchlene schválila aj naša interná darcovská komisia,“ uviedol Kandra s tým, že spoločnosť je pripravená pomôcť aj v situácii, ktorá môže nastať pri postupnom ubytovaní utečencov v zariadeniach v regióne.

07:20 Požiar, ktorý v noci na piatok vypukol v Záporožskej jadrovej elektrárni na juhovýchode Ukrajiny, sa hasičom podarilo uhasiť. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na ukrajinskú záchrannú službu. Podľa Kyjeva požiar vypukol v dôsledku ruského ostreľovania tohto objektu.

07:12 Britská kráľovná Alžbeta II. venovala "štedrý dar" na podporu ľuďom utekajúcim pred konfliktom na Ukrajine. Oznámila to podľa agentúry Reuters bez ďalších podrobností koalícia britských charitatívnych organizácií, Výbor pre katastrofické udalosti (DEC), ktorý vyzval na charitatívne zbierky.

07:03 Indický premiér Naréndra Módí vo štvrtok počas rozhovorov s lídrami Spojených štátov, Austrálie a Japonska opäť odmietol odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu. Namiesto toho zdôraznil, že táto skupina krajín by sa mala ďalej sústreďovať na regionálne záležitosti.

06:57 Pentagon zriadil kanál priamej komunikácie s ruským ministerstvom obrany na zabránenie neúmyselnému konfliktu v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Americký predstaviteľ z oblasti obrany, ktorý komunikoval pod podmienkou anonymity, uviedol, že „deeskalačnú linku“ vytvorili 1. marca. Stalo sa tak „za účelom predchádzania nepsprávnym odhadom, vojenským incidentom a eskalácii“.

06:45 Česko nebude trestať ľudí, ktorí budú Ukrajine pomáhať bojovať proti Rusku. Vo štvrtok sa na tom dohodli prezident Miloš Zeman s premiérom Petrom Fialom. Prezident by týmto ľuďom po návrate domov udelil abolíciu a predseda vlády by ju spolupodpísal. Hlava štátu môže udeľovať výnimky pre osoby, ktoré chcú bojovať v cudzej armáde, ale vzhľadom na to, že neexistuje kolektívna možnosť, s premiérom sa dohodli na alternatíve v podobe garancie beztrestnosti. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

06:30 Britský premiér Boris Johnson v piatok obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina z ohrozenia celej Európy v spojitosti so situáciou v ukrajinskej jadrovej elektrárni, kde po ruskom útoku vypukol požiar. Informovali o tom agentúra AFP a stanica BBC.

06:29 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Moskvu zo snahy "zopakovať" jadrovú katastrofu v Černobyle. Povedal, že v súvislosti so situáciou v Záporožskej jadrovej elektrárni už hovoril aj so svetovými lídrami vrátane amerického prezidenta Joea Bidena. TASR túto správu prevzala od agentúry AFP.

"Žiadna iná krajina okrem Ruska nikdy neostreľovala jadrové elektrárne. Toto je prvýkrát v našej histórii. V histórii ľudstva. Tento teroristický štát sa teraz uchýlil k páchaniu jadrového terorizmu," uviedol Zelenskyj vo videu.

06:25 Bezpečnosť Záporožskej jadrovej elektrárne na juhovýchode Ukrajiny je nateraz zaistená po tom, čo v jednej jej budove v piatok nadránom vypukol požiar v dôsledku útoku ruskej armády. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestneho predstaviteľa.

"Riaditeľ elektrárne povedal, že bezpečnosť (tohto zariadenia) je momentálne zaistená. Podľa osôb zodpovedných za elektráreň požiar zasiahol výcvikovú budovu a laboratórium," povedal Oleksandr Staruch, šéf vojenskej správy regiónu Záporožie.

06:20 Sociálna sieť Facebook a viaceré spravodajské webové stránky sú v Rusku čiastočne nedostupné, informovala v piatok agentúra AFP.

Novinári AFP v Moskve nemali prístup na Facebook, ako ani na internetové stránky médií ako Meduza, Deutsche Welle, Rádio Sloboda (RFE/RL) či ruskojazyčná verzia stanica BBC. Mimovládna organizácia GlobalCheck tiež potvrdila, že tieto stránky sú čiastočne nedostupné.

06:10 Hovorca podľa AP s odvolaním sa na ukrajinské médiá ďalej uviedol, že granáty dopadali priamo na elektráreň a horí jeden zo šiestich blokov zariadenia. Ten nie je v súčasnosti prevádzke, ale vnútri je jadrové palivo, povedal.

"Ruská armáda strieľa zo všetkých strán na Záporožskú jadrovú elektráreň, najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe. Požiar už vypukol. Ak nastane výbuch, bude 10-krát väčší ako Černobyľ! Rusi musia OKAMŽITE zastaviť paľbu, umožniť prístup hasičom, zriadiť bezpečnostnú zónu!" napísal na Twitteri ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Záporožská jadrová elektráreň produkuje štvrtinu elektriny vyrábanej na Ukrajine. Elektráreň sa nachádza pri meste Enerhodar na brehu rieky Dneper.

06:05 V Záporožskej jadrovej elektrárni na juhovýchode Ukrajiny vypukol požiar v dôsledku útoku ruských jednotiek. Informovali o tom agentúry AFP a AP s odvolaním sa na hovorcu elektrárne, podľa ktorého ostreľovanie začalo v piatok skoro ráno.

"V dôsledku ostreľovania Záporožskej jadrovej elektrárne ruskými jednotkami vypukol požiar," uviedol hovorca Andrij Tuz vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Telegram. "Požadujeme zastavenie paľby ťažkými zbraňami," povedal Tuz, ktorý zároveň varoval, že hrozí reálne jadrové nebezpečenstvo.