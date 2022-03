Žena si dala urobiť tetovanie z úcty k mame, teraz je na smiech: Naozaj malo takto vyzerať?!

Chcela si poctiť svoju mamu, dopadlo to katastrofálne. Mnohí len neveriacky krútili hlavami.

Ako uvádza portál The Sun, žena sa so svojím nepodarkom podelila na sociálnej sieti Reddit, kde sa jej fotka okamžite stala virálna. Dala si urobiť tetovanie z úcty k svojej mame, avšak nedopadlo to úplne podľa jej predstáv. Posúďte sami.

„Toto tetovanie na hrudi som si nechala urobiť u môjho bývalého, keď som mala 16 rokov. Pogratulujem každému, kto rozlúšti, čo tam je napísané,“ napísala k fotografii svojho tetovania. Treba uznať, že prečítať nápis je takmer nemožné a mnohí jej dali za pravdu.

Našli sa však aj takí, ktorí sa rozhodli hádať. „Stále v mojej mysli, navždy v mojom srdci,“ napísal jeden. „Vždy si opláchni svoju umelú vagínu,“ zavtipkoval ďalší používateľ, ktorý tam videl práve tento nápis v anglickom jazyku. „Alyson, moja hlúpa pena môže bolieť,“ prečítal ďalší. „Človeče, nemôžem sa prestať smiať,“ musel reagovať ďalší používateľ na sociálnej sieti Reddit a za pravdu mu dal aj ďalší: „Toto ma absolútne zabilo“.