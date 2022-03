Mama vyzvala syna, aby do 18-tky vydržal bez sociálnych sietí: Slová chlapca vás dorazia

Dokázali by ste vydržať bez sociálnych sietí až do oslavy 18. narodenín? Jedna mama vyzvala svoju syna, aby tak urobil. A odmenu mu navrhla celkom lákavú.

Ako uvádza portál People, mama Lorna Klefsaasová z amerického štátu Minnesota navrhla svojmu vtedy ešte 12-ročnému synovi Sivertovi, aby sa zapojil do „stávky 18 za 18“. Povedala mu, že ak do 18. narodenín vydrží bez sociálnych sietí, dá mu 1 800 dolárov, čo je v prepočte približne 1 630 eur.

„Keď som mal 12 rokov, ešte som nemal takú veľkú predstavu o peniazoch. Takže som si povedal: Och, áno! Určite!“ povedal pre médiá Sivert. Napriek tomu, že výzva nebola úplne ľahká, jeho mama mu verila a bola presvedčená, že Sivert vyhrá. „Naozaj sa do toho zažral. Bol len: Ja to neporuším. Som na neho hrdá, pretože niekoľkokrát to bolo naozaj ťažké,“ povedala jeho mama Lorna.

Nápad na túto výzvu prišiel po tom, čo Lorna sledovala, ako jej najstaršia dcéra zápasila s vplyvom sociálnych médií na jej život počas jej tínedžerského veku. „Bola tak posadnutá Snapchatom, že to naozaj ovplyvňovalo jej náladu a priateľstvá,“ spomína Lorna a jedným dychom dodáva, že odtrhnúť dcéru od sociálnych médií bolo ako úder pod pás, ale v konečnom dôsledku to stálo za námahu. „Bola naozaj, naozaj naštvaná, ale ani nie po troch týždňoch nám poďakovala a povedala, že je šťastná, že nemá svoj telefón," povedala Lorna.

V rádiu započula o výzve „16 za 16“, čo ju inšpirovalo k tomu, aby svojmu synovi vymyslela výzvu „18 za 18“ a tým ho uchránila od vplyvu sociálnych médií. Silvert 19. februára oslávil svoje 18. narodeniny a od mamy si hrdinsky prevzal svoju výhru. Sivert nielenže splnil matkinu výzvu, ale podľa jeho slov „by to urobil znova“. „Ach, čo je ďalších 6 rokov?“ zavtipkoval Silvert a poznamenal, že sa niekedy pri svojich rovesníkoch cíti ako dôchodca.

Lorna dodáva, že nemá nič proti sociálnych médiám, avšak podľa nej ich treba používať s mierou a nemali by sme sa nimi nechať zaťažovať alebo byť na nich závislí. Čo myslíte, zvládli by ste takúto výzvu aj vy alebo vaše deti?