Veteránka Jelena prežila blokádu Leningradu, s občanmi povedala nie vojne na Ukrajine: Poburujúci krok Rusov!

Tá ako dieťa prežila hrôzostrašné obliehanie Leningradu nacistami. Mesto bolo obkľúčené od septembra 1941 do januára 1944. Zahynulo pri tom viac ako milión sovietskych vojakov a tiež vyše milióna civilistov. Zabíjalo ich bombardovanie, choroby i hlad. Zatknutie takejto veteránky vníma ruská verejnosť veľmi citlivo.

In #StPetersburg, #Russia, the police detained a well-known survivor of the Siege of Leningrad Yelena Osipova at an anti-war #protest: pic.twitter.com/QFhPrWKcCo