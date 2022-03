Mladík zjedol čínske jedlo s rezancami a zažil hotový horor: Museli mu amputovať nohy aj prsty!

Mladý muž v Novom Anglicku podstúpil niekoľko amputácií po tom, čo zjedol zvyšky jedla Lo mein s rezancami a utrpel zlyhanie viacerých orgánov.

Ako píše americký časopis People, prípad 19-ročného muža bol zdokumentovaný v New England Journal of Medicine v marci 2021 a nedávno sa stal virálnym po tom, čo bol ilustrovaný vo fiktívnom zobrazení na YouTube. Podľa zistení v správe NEJM bol muž v poriadku asi 20 hodín po tom, čo zjedol ryžu, kuracie mäso a jedlo Lo mein, ktoré mu zostalo z reštaurácie. Po tomto období sa u neho objavili bolesti brucha, nevoľnosť a začal zvracať.

Okrem iných symptómov zažil aj bolesť na hrudníku, dýchavičnosť a rozmazané videnie. „Vyskytli sa viaceré epizódy vracania. Po bolestiach brucha a zvracaní nasledovala zimnica, celková slabosť, postupne sa zhoršujúca bolesť svalstva, bolesť na hrudníku, dýchavičnosť, bolesť hlavy, stuhnutosť šije a rozmazané videnie,“ uvádza sa ďalej v správe. Kožu mu sfarbilo do purpurova a nakoniec bol prevezený na detskú jednotku intenzívnej starostlivosti v Massachusetts General Hospital.

Tam ho liečili na šok, zlyhanie orgánov, škvrnitosť kože a vyrážky. Lekári mu pod kolenami amputovali obe nohy a rôzne časti prstov. Jeho kamarát, ktorý zjedol rovnaké zvyšky jedla, raz zvracal, no ostatné symptómy sa neprejavili. „Potraviny by sa mali okamžite schladiť, aby sa predišlo množeniu baktérií, ktoré môžu spôsobiť otravu jedlom. Nie je potrebné ich pred vložením do chladničky ochladiť,“ uvádza WebMD.