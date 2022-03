Žena si dala zväčšiť pery, dopadlo to hrozne: Tvoje ústa niekam migrujú? Pýtajú sa ľudia

Žena podstúpila procedúru na zväčšenie pier, aby jej dodali väčší šmrnc. Výsledok však vyvoláva viacero pochybovačných komentárov.

Ako píše The Sun, žena pravidelne uverejňuje príspevky na svojom TikToku. Keď však podstúpila procedúru lip flip (pozn. red.: prevrátenie pier), začali sa na jej profile hromadiť kritické komentáre. Jedna osoba sa jej spýtala, či jej niekam migrujú pery. „Moje pery v skutočnosti nemigrujú. Podstúpila som dve procedúry lip flip, ktoré ti zdvihnú peru, čo vyzerá ako migrácia, ale určite to tak nie je,“ odpovedala.

S pochybovačnými komentármi sa roztrhlo vrece. „Ale prečo by si to chcela? Vyzerá to bizarne!,“ napísal jeden človek. Iný spochybnil jej finančnú gramotnosť. „Prečo by si chcela platiť za to, aby si takto vyzerala?,“ spýtal sa. „Takto to rozhodne nemá vyzerať. Porozprávala by som sa s tým, kto ti to urobil,“ napísala ďalšia.

Našli sa aj takí, ktorým sa to páči. „Tvoje pery sú ohromujúce,“ napísal jeden, zatiaľ čo ďalší dodal: „Si veľmi pekná a ľudia by si mali nechať svoje názory pre seba.“ Pre všetkých má len jednu odpoveď: „Záleží na tom? Sú to moje pery a nikto by nemal mať problém, pretože je to môj život, ďakujem.“