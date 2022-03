Ruská agentúra sa vyhráža zhodením vesmírnej stanice na USA: NASA zvažuje, ako ju udržať

Hlavnými partnermi Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) sú USA a Rusko, ktoré je zodpovedné za pohon stanice.

Po sankciách, ktoré svetové mocnosti uvalili na Putina a jeho krajinu za útok na Ukrajinu, zostala ohrozená aj ich vzájomná spolupráca s Američanmi vo vesmíre.

Vojna sa už pomaly presúva aj do vesmíru! V ohrození je predovšetkým najdlhšie trvalo obývaná vesmírna stanica. ISS je spoločným projektom piatich kozmických agentúr na čele s americkou vládnou agentúrou NASA a ruským Roskosmosom. Dôsledky minulého týždňa v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine však narušili doterajšie vzťahy medzi dvomi agentúrami. Sankcie, ktoré Spojené štáty uvalili na Rusko, sa dotkli aj vesmírneho priemyslu, keďže USA sa rozhodli obmedziť vzájomnú spoluprácu.

To napokon vyústilo do rozhorčenej reakcie hlavy vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrija Rogozina (58), ktorý sa vyhráža zvrhnutím ISS z vesmíru priamo na Spojené štáty. Ruské moduly totiž svojím pohonom udržiavajú stanicu na obežnej dráhe 420 kilometrov nad Zemou. Bez pravidelného zapínania motorov na korekciu dráhy by sa ISS zrútila. Hoci NASA nezaevidovala žiadne známky zo strany Moskvy o stiahnutí sa z ich vesmírnej spolupráce, už teraz hľadá spôsoby, ako ISS udržať v kozme bez ich pomoci. V hre sú tak komerčné nákladné lode od Muskovej spoločnosti SpaceX a korporácie Northrop Grumman.

Medzinárodná vesmírna stanica

Výstavba: 20. novembra 1998

Prvá posádka: 2. novembra 2000

Posádka: 7 astronautov

Výška obežnej dráhy: 420 km

Doba obletu: 93 min. Počet obletov za deň: 15,5

Počet dní na orbite: 23 rokov, 101 dní

Počet dní s posádkou: 21 rokov, 119 dní

Dĺžka: 73 m

Šírka: 109 m

Hmotnosť: 420 t

Posádka ISS: