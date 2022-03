Andrew († 59) roky súťažil v lotérii: Obrovskú sumu sa mu podarilo vyhrať až po tragickej smrti

Ľudia radi skúšajú a zisťujú, či šťastie stojí na ich strane. Každý si už určite aspoň raz kúpil žreb alebo sa zapojil do nejakej lotérie. Pri Adrewovi stála šťastena, no peniaze z výhry si už stihnúť neužil.

Andrew Gillon strávil dlhé roky hraním lotérie. Zapojil sa do súťaže People’s Postcode Lottery. Ako vysvetľuje portál Metro, do lotérie sa hráči zaregistrujú prostredníctvom smerovacieho čísla a mesačne platia poplatok 12 eur. Súťažiaci sú automaticky zapojení do každomesačného žrebovania a každý mesiac vyhlásia jedného šťastlivca, ktorý si môže prísť vyzdvihnúť výhru.

Ako každý správny hráč, Andrew vždy veril, že vyhrá. Možno nie prvú cenu, ale aspoň pár drobných na kávu. Dúfal, že raz sa mu poradí vyhrať toľko, aby mohol svoju rodinku zobrať na zaslúženú dovolenku. Namiesto dovolenky však prišla strašná rana osudu a rodine ostali len oči pre plač.

Starostlivý Andrew sa totiž počas silvestrovskej noci nešťastne zranil. Večer trávil v dome kamaráta, keď oslavy príchodu nového roka pokazil tvrdý pád. Spočiatku sa zranenie nezdalo vážne, no Andrew utrpel zlomeninu krku. Zranenie sa mu stalo osudným a o niekoľko dní, 7. januára, v nemocnici odišiel na večný spánok.

Počas náročného obdobia, keď rodina trúchlila za milovaným otcom, ktorý odišiel predčasne, im do poštovej schránky pristáli výsledky lotérie, do ktorej sa Andrew zapojil. Dcéra Lisa nemohla byť viac šokovaná. Nebohý Andrew, ktorý toľko ráz skúšal šťastie v rôznych lotériách konečne vyhral. A nie len na kávu či dovolenku, ktorú chcel dopriať svojim blízkym. Vyhral takmer 9.5 milióna eur.

Lisa prežívala totálny výbuch emócií. Smútok za milovaným rodičom sa miešal s radosťou z výhry: “Keď sme to zistili, úplne ma to zničilo. Každý rok sa zapájal do tejto lotérie. Je mi nesmierne ľúto, že sa nestihol dozvedieť o výhre, a že tu nie je s nami, aby si ju užil. Výhru využijem aj na dovolenku, na ktorú nás tak veľmi túžil zobrať.”