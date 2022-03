Mladá študentka († 21) si v noci zobrala taxík: Ráno ju našli mŕtvu pred nemocnicou

21-ročná študentka na univerzite v New Orleans sa vybrala v noci von s priateľmi. Pár hodín na to ju našli pred nemocnicou a vyhlásili za mŕtvu.

Ako píšu noviny New York Post, Ciaya Jordan Whetstone z Južnej Karolíny šla v piatok von s kamarátkou Juliet Orr a potom k svojmu priateľovi. Odtiaľ si uprostred noci volala Uber, aby šla domov skontrolovať svojho psa. „Snažila som sa ju presvedčiť, aby nechodila,“ povedala jej spolubývajúca Reese White. Ďalší kamarát Roberto Torres povedal, že keď jej v sobotu okolo 1:30 volal, počul, ako sa jej vodič pýta: „Máš rada párty?“ Mala mu zavolať späť, to sa však nestalo.

Okolo 7:00 ráno bola vysadená pred nemocnicou, kde bola vyhlásená za mŕtvu. Nie je jasné, kto ju tam nechal. „Prišla súkromnou dopravou,“ uviedla polícia. To je termín používaný v prípadoch, keď nejde o sanitku. Príčina jej smrti nebola zverejnená. „Rodina je stále vo veľkom šoku. Čaká nás niekoľko ťažkých dní,“ povedal Ciayin nevlastný otec Chris Ferrand.

Ciaya bola veľmi obľúbená. „Bola to najpovznášajúcejšia a najmilujúcejšia osoba, akú som kedy stretla. Nikdy o nikom nehovorila zle“ povedala jej blízka priateľka Julia Brooker. „Bola ako jasné svetlo na tmavom mieste. Vždy bola šťastná. Bola veľmi odvážna. Ak niečo chcela, išla si za tým. Presťahovala sa sama z malého močiara do New Orleans,“ dodala jej sesternica Emily Carter.

„Pre univerzitu je len málo vecí náročnejších ako vyrovnať sa so smútkom zo smrti študenta. Naše myšlienky sú s Ciayinou rodinou a priateľmi,“ uviedol vo vyhlásení prezident školy, kde Ciaya študovala, John Nicklow. „Ponúkame poradenské služby študentom a zamestnancom, ktorí potrebujú podporu,“ dodal. Spolužiaci zostali z jej smrti v šoku.

„Počuť takéto veci o spolužiačke umocňuje strach a úzkosť z opustenia domova,“ povedala študentka Amanda Nadeau s odkazom na nedávny nárast kriminality. „Keď počujem veci, ktoré sa dnes dejú najmä ženám, je pre mňa strašidelné ísť niekam sama. Vždy s niekým chodím,“ dodala Maddie Sampay, ďalšia študentka.