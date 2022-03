Vojenské nákladiaky, tanky a obrnené transportéry mieria na hlavné mesto Ukrajiny: Rozhodne bitku o Kyjev tento konvoj?

Množstvo armádnych vozidiel so zásobami, ale aj tankov a obrnených vozidiel. Na ukrajinské hlavné mesto Kyjev už niekoľko dní mieri ruský konvoj, ktorý môže podľa analytikov rozhodnúť dôležitú bitku.

Vzdorujúci Ukrajinci sa nevzdávajú a veľké mestá naďalej držia pod svojou kontrolou. Samotný konvoj však podľa satelitných záberov meria už 64 kilometrov a Rusi ním chcú posilniť svoje útočné jednotky.

Kolóna, ktorá meria viac ako vzdialenosť medzi Bratislavou a Hlohovcom, sa nachádza na severe Kyjeva a približuje sa. Pôvodne jej veľkosť odhadovali na trikrát menej, ale najnovšie satelitné snímky americkej spoločnosti Maxar Technologies hovoria, že je dlhá až 64 kilometrov. Ide o stovky obrnených vozidiel, tankov, transportérov a vozidiel logistickej podpory a siaha od letiska Hostomeľ severozápadne od Kyjeva po obec Pribirsk. Maxar takisto uviedla, že na juhu Bieloruska - vo vzdialenosti menej než 32 kilometrov od ukrajinskej hranice - zaznamenala rozmiestnenie ďalších jednotiek pechoty a vrtuľníkov.

O pohybe bieloruských jednotiek k ukrajinským hraniciam informovala aj ukrajinská armáda. Ako napísal ukrajinský generálny štáb na facebooku, niekoľko bieloruských jednotiek sa dalo do pohybu smerom na región Volyň na severozápade Ukrajiny. Ruské ministerstvo obrany varovalo obyvateľov Kyjeva a vyzvalo ich, aby opustili svoje domovy, keďže plánuje zaútočiť na ciele v ukrajinskom hlavnom meste.

Obkľúčenie a podpora

Armádny analytik Jan Grohmann vysvetľuje, že konvoj má podľa všetkého za úlohu obkľúčenie mesta z juhu a dôjsť až k Dnepru. „Z druhej strany rieky z východu sa taktiež tlačia ruské jednotky. Ale nie som si vôbec istý, čo chcú Rusi spraviť po obkľúčení Kyjeva. Ukrajinci majú neuveriteľnú morálku bojovať a bavíme sa o dobývaní trojmiliónového mesta. Napadá mi len bombardovanie a ostreľovanie s cieľom zlomiť ich vôľu bojovať. Alebo nejaký nátlak, ktorý však môže trvať týždne či mesiace. Podľa mňa Rusi vôbec nemali plán na dobývanie Kyjeva,“ hovorí analytik Grohmann z portálu Armadninoviny.cz. Pripomenul, že Rusi majú systematicky problém s vlastnou logistikou, keďže aj ich vojská dorazili do Kyjeva, vyčerpali si zásoby a nemali ich ako doplniť, čo môže byť snahou tohto konvoja a pokračovania obliehania Kyjeva. Prípadne jeho odstrihnutia od zásobovania.

Najlepšie sa podľa Grohmanna darí Rusom na juhu Ukrajiny, kde to vyzerá na dobre pripravenú vojenskú akciu. „Ale akoby niekto na poslednú chvíľu ešte dostal chuť dobyť Kyjev. Na severe je to totiž pre Rusov katastrofa. Putin dal príkaz, aby do akcie na severe boli poslaní aj 18-roční odvedenci. A Ukrajinci ich masakrujú. Preto vidíme tých vzdávajúcich sa mladých vojakov, neporušenú vojenskú techniku,“ dodal Grohmann s tým, že vraj vidieť aj scény, ako ruský tank jazdí dokola a keď sa Ukrajinci pýtajú ruských vojakov, čo to robia, tak 18-roční chalani odpovedajú, že chcú vyjazdiť palivo.

Pripomína, že teraz nasleduje druhá fáza. „Teraz tam nastupuje druhý sled a Rusi sa už poučili. Ale vyzerá to, že Putin poslal do mlynčeka na mäso tisícky osemnásťročných odvedencov. Preto sú Šojgu a Gerasimov na Putina naštvaní. A všimnite si, že Putin pri rokovaniach aj so zástupcami vlastnej armády a vlády sedí niekoľko desiatok metrov ďaleko. Obáva sa, že ho niekto z vlastných môže zastreliť. Putin chcel do histórie vstúpiť ako ruský hrdina. Namiesto toho tam vstúpi ako mäsiar a masový vrah,“ podčiarkol Grohmann. „Ukrajinci si vybojovali miesto v histórii a vlastný národ a štát. Rusi už politicky prehrali,“ uzavrel.