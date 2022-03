Vyhodila sa vášmu drobcovi vyrážka? Odborníčka: Jednoduchý test, ako rýchlo vylúčiť smrteľné ochorenie

Ak sa vášmu drobcovi vyhodí vyrážka, je prirodzené, že pátrate po príčine. Odborníčka a matka v jednom však odhalila, ako vyrážku skontrolovať a zistiť, či nie je príznakom smrteľnej choroby.

Meningitída a septikémia sú vo väčšine prípadov spôsobené baktériami. Pri prvom spomínanom ochorení pomyslíme zväčša na vyrážku, pričom meningokokové baktérie sú najčastejšou príčinou meningitídovej vyrážky. Mama a šéfka austrálskej rodičovskej organizácie Tiny Hearts Education, Nikki Jurcutz, preto poskytla niekoľko usmernení o tom, čo by ste mali vedieť, pokiaľ ide o meningitídu. Vo videu na Instagrame predviedla „dokonalý príklad“ toho, ako vykonať test vyrážky.

Video ukazuje palec pritláčaný na tvár dieťaťa. Keď je uvoľnený, miesto, na ktoré sa vyvíjal tlak, zmení farbu. „Ak má váš drobec vyrážku, držte a pevne zatlačte to miesto asi na dve sekundy a potom uvoľnite. Dôležité je zistiť, či koža zmenila farbu,“ radí odborníčka. "Ak by sa farba nezmenila, išlo by o neblednúcu vyrážku a vy by ste mali navštíviť lekára," dodala.

Vo videu tiež vysvetlila, že blednúca vyrážka po stlačení mení farbu, čo je dobrým znakom, no zároveň dodala, že by ste si mali dávať pozor na akékoľvek iné znepokojujúce príznaky alebo symptómy. Naopak, tá neblednúca môže podľa nej súvisieť s vážnymi chorobami (nie vždy) ako je meningitída. "Ak si nie ste istí, či sa zmenila farba v spomalenom zábere, ako som to urobila ja, skúste použiť pohár, ktorý otočíte a zo spodu ho pritisnete na miesto s vyrážkou."





Odborníci z Meningitis Research Foundation uviedli, že vyrážka môže byť jedným z najjasnejších a najšpecifickejších príznakov meningokokovej meningitídy a septikémie, ktoré možno rozpoznať. Vysvetlili, že táto vyrážka môže vyzerať odlišne na rôznych typoch pokožky a že jej progresia sa môže taktiež líšiť.

Uviedli, že vyrážka môže mať podobu bodkovanej červenej alebo vyzerať ako fialové škvrny na koži, ktoré pripomínajú blšie uhryznutie. Zároveň môže vyzerať aj ako modrina. Ďalšia odborníčka však uvádza, že sa môže stať aj to, že vyrážka pri meningokokovej septikémii prítomná nie je. „Pamätajte, prosím, že veľmi chorý človek potrebuje lekársku pomoc, aj keď je na ňom len pár škvŕn, vyrážka, ktorá vybledne, alebo žiadna vyrážka. Odborníčka radí okamžite vyhľadať lekársku pomoc, ak máte podozrenie na meningitídu alebo septikémiu – či už sa vyrážka objavila, alebo nie.