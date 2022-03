V jedle od svokry našla čierny prášok: Po súste som okamžite zvracala! To je drzosť, čo teraz od nevesty žiada

Žena zostala v šoku po tom, čo jej svokra "ochutila" večeru nezvyčajným "korením", ktoré ju okamžite prinútilo zvracať. To, čo však od nej svokra chcela krátko potom, jej vyrazilo dych!

Pre niektorých ľudí, ktorí nevychádzajú s rodinou svojho partnera, to môže byť príliš nepríjemné, keď sa musia stretávať. Pre túto 27-ročnú ženu sa zdalo, že mama jej 34-ročného manžela ju naozaj nemá rada po tom, čo jej naservírovala jedlo, po ktorom žena okamžite zvracala. A aby toho nebolo málo, svokra očakávala, že sa žena ospravedlní za to, že vyzerala ako zlá kuchárka.

Žena opísala, ako sa celý incident odohral. „Svokra prišla na návštevu a priniesla so sebou niečo na jedenie. Pripravila obľúbené jedlo môjho manžela a ešte jedno jedlo", povedala s tým, že jedna porcia mala byť pre jej manžela a druhá pre ňu. "Začali sme jesť a v ja som v jedle narazila na niečo horké. Keď som sa vidličkou zaryla hlbšie do jedla, uvidela som niečo ako čierny prášok," opisuje zážitok zhrozená žena.

"Vyzeralo to, akoby to jedlo bolo toho preplnené. Dala som si sústo tej látky a nemohla som to vôbec prehltnúť, utekala som hneď do kúpeľne a všetko som to vyvracala. Veľmi mi prišlo zle, celé ústa mi zhorkli," napísala žena, ktorej svokra tvrdila, že má ísť o nové korenie, ktoré dostala od priateľa.

„Keď som vyšla z kúpeľne, manžel mi dal trochu vody. Moja svokra sa na mňa veľmi nahnevala a povedala, že som úmyselne zvracala, aby som ukázal, že je zlá kuchárka. Môj manžel sa ju snažil upokojiť, no nakoniec od nás odišla a jedlo, ktoré priniesla, si vzala so sebou a povedala, že si ho nezaslúžime." Svokra dokonca zvyšok jedla, ktorý mala nevesta na tanieri, dala do nádoby a vzala si ho so sebou.

A teraz rodina chce, aby sa nevesta ospravedlnila svokre, aj keď si nemohla pomôcť, a jedlo jednoducho musela vyvracať.