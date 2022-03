Pre omyl na letisku sa ocitla na 13 dní v base: Pozor, toto sa môže stať aj vám!

Namiesto odletu do Mexika ju odviezli do väzenia.

Ako píše portál New York Post, 30-ročná žena menom Bethany K. Farber zažila na letisku poriadny šok. Počas obyčajnej cesty do Mexika ju zadržali agenti z bezpečnostnej leteckej služby, ktorí ju odviedli do súkromnej miestnosti. Až tam ju informovali o tom, že ju identifikovali ako osobu, ktorá má v Texase vydaný zatykač. Napriek tomu, že im Bethany povedala, že v Texase nikdy nebola a už vôbec nie je žiadnym zločincom, služba ju zobrala a nedovolila jej opustiť medzinárodné letisko v Los Angeles.

Mladú ženu nakoniec rovno zatkli a držali vo väzení celých 13 dní, pričom personál letiska si predtým neoveril ani jej totožnosť či napríklad neskontroloval vodičský preukaz. Nakoniec vysvitlo, že Bethany si pomýlili s úplne inou ženou, ktorá má zhodou okolností rovnaké meno, no okrem toho medzi nimi žiadna iná podobnosť neexistuje. „Sťažovateľka je mladá žena s dlhými blond vlasmi, zatiaľ čo druhá žena je staršia s krátkymi hnedými vlasmi,“ uvádza sa v podaní.

Nakoniec sa taktiež potvrdilo, že Bethany v štáte Texas naozaj nikdy nebola. Z väzby ju prepustili po 13-tich dňoch po tom, čo jej právnici predložili na súde jej mobilný telefón, vďaka ktorému vysvitlo, že bola v deň zločinu v Kaliforniii a nie v Texase. Jej právnik informoval, že Bethany zatkli aj preto, lebo jej cesta smerovala do Mexika. Zároveň však podotkol, že stačilo, ak by ju úrady preverili len niekoľkými jednoduchými kontrolami.

„Skutočnosť, že si nikto neskontroloval jej druhé krstné meno, dátum narodenia. Žiadne informácie reprezentujúce jej osobu... Nepreverili si ani základné informácie o tom, že Bethany nebola tá druhá Bethany Farber,” povedal jej právnik. Mladá žena priznala, že utrpela silný stres, úzkosť, emocionálnu ujmu a duševné trápenie, pričom jej 91-ročná babička po jej zatknutí dostala stresom vyvolanú mŕtvicu, na ktorú krátko na to zomrela. Bethany preto podala na mesto a políciu Los Angeles žalobu.