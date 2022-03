Študenti strednej školy robili výskum, na ktorom sa podieľala vrana. Do vysokej nádoby naliali trochu vody a dali do nej jedlo. Vedľa nádoby naukladali menšie kvádre, vďaka ktorým vrana zdvihla hladinu vody a vzala si jedlo. Sú to skutočne veľmi inteligentné vtáky.