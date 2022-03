Na ukrajinských budovách sa objavujú záhadné symboly: Je za tým zlovestný úmysel!

V čase, kedy Rusko neúprosne pokračuje v bombardovaní Ukrajiny, ruské vojenské sily a prokremeľskí sabotéri majú vo veľkom označovať budovy a pomáhať tým Putinovým vojakom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako informuje portál The Sun, na internete sa začali šíriť fotografie obytných domov v Kyjeve, ktoré majú na strechách nafarbené výrazné červené kríže. Konkrétne na sociálnej sieti Twitter sa objavilo video, na ktorom má byť toto označenie na plynovom potrubí jednej z výškových obytných budov, ktoré má slúžiť na to, aby sa naň mohli vojaci z Moskvy lepšie zamerať a dosiahnuť tak maximálnu možnú devastáciu.

Miestne úrady obyvateľov pred týmito podozrivými symbolmi varovali s tým, aby si na ne dávali veľký pozor a prípadne tieto nápisy aj zašpinili alebo inak zakryli. „Obyvatelia výškových budov, ktorí majú prístup na strechu, prosím, urýchlene skontrolujte, či na streche nie sú značky. Štítky na dreve môžu byť buď natreté, alebo prekryté reflexnou páskou,“ uviedla kyjevská miestna vláda na sociálnej sieti.

Špeciálne farebné svetlá by mali slúžiť na to, aby viedli ruské rakety a drony bezpečnými koridormi, aby si vyhli možnému zachyteniu či prekážkam, ako napríklad výškovým budovám. Ďalšie označenia na okraji cesty môžu zasa usmerňovať, ktoré vozidlá majú kam ísť a iné majú zasa slúžiť na to, aby umožnili nepriateľom potichu určiť konkrétne ciele na útoky ruských náletov.

Tieto mrazivé správy sú aj v dnešnej dobe užitočné vo vojne najmä v prípade, ak je riziko, že technológiu napadnú hackeri alebo ju sabotujú. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko vyzval obyvateľov mesta, aby zostali ostražití pred akýmikoľvek potenciálnymi symbolmi, ktoré by mohli nasmerovať rakety a napomáhať Rusom v bombardovaní ich príbytkov.