Rusi zabili obra: Ukrajinci sľúbili, že jediné lietadlo svojho druhu postavia znova

Ruské bombardovanie zničilo na továrenskom letisku spoločnosti Antonov aj najväčšie lietadlo sveta An-225 Mrija. Tento stroj bol jediný svojho druhu. Na rozdiel od ľudských obetí vojny ho však možno znovu oživiť.

Letisko Hostomeľ sa stalo cieľom ruských výsadkárov už v prvý deň vojny. Nasledovali tuhé boje, pri ktorých viackrát prešlo z rúk do rúk. Bombardovanie zasiahlo aj hangár, v ktorom zhorel stroj Antonov An-225 Mrija.

Ten postavili ešte v druhej polovici 80. rokov vo vtedajšom Sovietskom zväze. Mal prevážať sovietske raketoplány Buran. Po rozpade ZSSR ostal vo vlastníctve spoločnosti Antonov na Ukrajine. Tá ho využívala na prepravu nadrozmerných nákladov po celom svete. Na začiatku pandémie napríklad prevážal do Európy zásoby rúčok a zdravotníckeho materiálu. Názov lietadla znamená sen.

Na to sa odvoláva aj ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba: „Rusko môže zničiť našu Mriju, ale nezničí náš sen o silnom, slobodnom a demokratickom štáte!“Ukrajinská štátna firma Ukroboronprom, ktorá zastrešuje aj Antonov, oznámila, že Mriju postavia znova. Bude to trvať odhadom 5 rokov a stáť 2,5 miliardy eur. Peniaze na to budú vymáhať od Ruska.



An-225 Mrija