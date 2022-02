Boj sa preniesol aj na španielsku pôdu: Ukrajinec potopil jachtu svojho ruského šéfa!

Boj medzi Rusmi a Ukrajincami sa preniesol aj na španielsku pôdu. V prístave na Malorke ukrajinský námorník potopil jachtu, ktorá patrí šéfovi ruského zbrojárskeho podniku.

Taras Ostapčuk (55) niekoľko rokov pracoval pre Alexandra Michejeva (61), generálenho riaditeľa firmy Rosoboronexport. Bol členom štvorčlennej posádky na jeho 48-metrovej jachte Lady Anastasia v hodnote 6 miliónov eur. Ako mechanik sa staral o motor. V sobotu do neho vošla zlosť, keď v televízii uvidel raketový útok na panelák v Kyjeve. „Bývam vo veľmi podobnom dome. Mám výhľad na parlament. Začal som rozmýšľať, čo sa stalo s mojím domom, lebo je v tej istej oblasti,“ povedal Taras španielskym médiám s tým, že je presvedčený, že rakety ostreľujúce Kyjev dodal jeho šéf.

Okamžite sa rozhodol pomstiť sa mu potopením jeho jachty. V strojovni otvoril tri ventily a keď začala loď naberať vodu, povedal ostatným trom členom posádky, aby ju opustili. Na nábreží potom počkal na príchod polície, aby sa jej priznal, že ostatní námorníci o ničom netušili a sabotáž jachty je len jeho dielom. „Nič neľutujem a urobil by som to znova!“ povedal policajtom. Loď ostala uviazaná o mólo a potopila sa len sčasti.

Sudca námorníka po vypočutí prepustil na slobodu. Nie je jasné, či proti nemu vzniesli nejaké obvinenia. On sám sa však rozhodol opustiť Španielsko, sadnúť na lietadlo do Poľska a hneď po príchode na Ukrajinu sa prihlásiť do vojska. „Nie som hrdina, som v strednom veku a nikdy som nedržal zbraň. Ale mám veľa skúseností ako mechanik. Mám tu dobrý plat, ale idem bojovať za svoju krajinu,“ povedal Taras španielskym novinárom.