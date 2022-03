Milujete cestovanie? Odborníci radia, ako sa nenechať okradnúť na dovolenke!

Ak plánujete letnú dovolenku či si chcete len tak na pár dni odpočinúť niekde na horách, stále by ste na prvom mieste mali myslieť na bezpečnosť. Experti na cestovné riziká vysvetlili, čomu je najlepšie sa vyhnúť počas pobytu.

Aj počas bláznivej letnej dovolenky by sme mali v prvom rade dbať na bezpečnosť. Expert tvrdí, že i pri výbere izby, v ktorej budeme počas pobytu ubytovaní môžeme spraviť chybu, ktorá nás môže vyjsť draho. Lloy Figgins je bývalý vojak a momentálne sa venuje ako odborník cestovným rizikám. Prezradil, ako si vybrať tú najbezpečnejšiu izbu v hoteli.

Odborník vysvetľuje: "Keď prídete do hotela, ste v neznámom prostredí, o ktorom si myslíte, že je bezpečné. To však nemusí byť celkom pravda. Problémom je, že ak by sa mal spustiť požiarny poplach, čo budete robiť? Viete, kde je požiarny východ a ako sa k nemu dostanete?” Lloyd odporúča pri príchode do hotela neísť hneď vybaľovať tašky a užívať si chvíle pokoja.

Ten totiž nemôžete mať, až kým si nie ste úplne istý, že ste v bezpečí. “Vždy je potrebné prejsť si trasu požiarneho schodiska. Spočítajte i počet dverí medzi vašou izbou a požiarnym schodiskom,” povedal bývalý vojak pre The Sun. Expert, však výrazne upozorňuje na to, že je dôležité i to, na ktorom poschodí sa váš nový, dovolenkový domov nachádza.

“Najlepšie je, ak budete ubytovaní v izbe medzi druhým a štvrtým poschodím. Hasičské rebríky len zriedka siahajú vyššie než je štvrté poschodie,” vysvetľuje. “Na nižších poschodiach zase riskujete to, že sa k vám cez okno do izby vkradnú zlodeji,” dodáva.

Autor publikácie Travel Survival Guide uviedol ďalšiu radu, ktorá sa na prvý pohľad môže zdať banálna, no môže vás ušetriť mnohých nepríjemností. “Buďte ostražití voči vlámaniu. Nikdy nevyslovujte číslo svojej izby nahlas, pred cudzími ľuďmi. Nedovoľte ho vysloviť ani zamestnancom hotela. Nech vám ho radšej pri predávaní kľúčov od apartmánu napíšu na papier,” píše sa v knihe.

Hotely sú jeden veľký magnet na lupičov. Najmä recepcie, kde takýto kriminálnici vystávajú celý deň, sledujú hostí, a keď zbadajú niekoho, kto sa im zdá, že žije čo i len trochu v luxuse, neváhajú sa mu vkradnúť do izby.