Vitalij († 25) spomalil postup ruských vojakov za cenu vlastného života: Vyznamenanie Hrdina Ukrajiny si prevzal v nebi

Zomrel pre budúcnosť svojej vlasti! Dramatické udalosti posledných dní na Ukrajine prinášajú do povedomia mená odvážnych ľudí, ktorí sa postupne menia na večných hrdinov.

Jedným z nich sa stal aj mladý vojak Vitalij Skakun (†25), ktorý súhlasil s tým, že vyhodí do vzduchu most na spomalenie kolóny ruských vojakov. Pri tom však dobre vedel, že táto misia je jeho poslednou. Za jeho odvážny čin mu teraz prezident Volodymyr Zelenskyj (44) udelil in memoriam titul Hrdina Ukrajiny.

Vojnou zmietaná Ukrajina zúfalo potrebuje hrdinov. Tí sa momentálne nachádzajú v každom jednom obyvateľovi krajiny, odhodlanom položiť aj vlastný život za slobodu. Najväčší vzor pre Ukrajincov momentálne predstavuje ich prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý odmietol ponuku USA na svoju okamžitú evakuáciu z Ukrajiny, a sám zostal v Kyjeve bojovať proti ruským okupantom.

Zelenskyj však ani zďaleka nie je jediný, hrdinovia sa totiž rodia nielen v armáde, ale aj v radoch prostého ľudu. Ľudia sa aj bez zbraní hádžu pred ruské tanky, ktoré chcú dobyť jednotlivé strategické miesta v ich mestách. Inšpiráciou im je zrejme hrdinský príbeh ukrajinského vojaka Vitalija Skakuna († 25).

Na zastavenie ruskej tankovej kolóny bolo podľa námornej ženijnej brigády vydané nariadenie o zničení mosta v Heničesku. Ide o prístavné mesto na brehu Azovského mora neďaleko hranice s Krymom, ktoré je veľmi náročné na obranu. Práve tu sa ruskí vojaci na začiatku konfliktu stretli s 35. práporom ukrajinskej námornej pechoty, medzi ktorými bol aj Vitalij Skakun. Sám sa prihlásil na zničenie mosta, aj za cenu vlastného života.

„Súhlasil, že most vyhodí do vzduchu. Strategický objekt sa mu podarilo zničiť, sám ale nestihol včas odísť,“ informovala tlačová služba brigády. Skakunove posledné slová tak zrejme boli: „Vyhadzujem most do povetria,“ a potom sa ozval výbuch. Podľa brigády jeho čin výrazne spomalil postup ruských síl, zároveň umožnil jednotke premiestniť sa a opätovne zorganizovať obranu v okolí Heničeska.

„Veliteľstvo námornej pechoty požiada vrchné velenie o udelenie štátneho vyznamenania námorníkovi Vitalijimu Skakunovi. Vitalij Volodymirovič Skakun sa narodil 19. augusta 1996 v meste Berežany v Ternopilskej oblasti,“ uzavrela brigáda, pričom dodala, že po Vitalijim zostali len jeho rodičia. Svojho vyznamenania sa tak mladý vojak dočkal až po svojej smrti. Zelenskyj mu uplynulý víkend posmrtne udelil najvyšší národný titul Hrdina Ukrajiny za svoj obetavý čin pre vlasť.