Austrálskym rodičom sa na Ukrajine predčasne narodila dcérka: Zúfalo sa za ňou snažia dostať

Pár sa zúfalo snaží priviesť domov z Ukrajiny svoju dcérku. Obaja rodičia riskujú svoje životy od momentu, keď zamierili do vo vojne sa zmietajúcej krajiny.

Ako píše The Sun, Jessica a Kevin Van Nootenovci pricestovali z Austrálie, aby boli so svojou predčasne narodenou dcérkou Albou, ktorá je momentálne na jednotke intenzívnej starostlivosti pre novorodencov v Odese na Ukrajine. Bábätko sa narodilo v utorok večer, len niekoľko hodín predtým, ako Rusko napadlo a vyhlásilo vojnu Ukrajine – kde žije ich náhradná matka.

Austrálsky pár už predtým vyčerpal všetky metódy pokusu o vlastné dieťa – absolvoval 15 kôl neúspešného umelého oplodnenia. Napriek tomu pokračovali v snahe. Jessica úspešne poslala svoje embryá zo zámoria v máji 2021 a náhradná matka otehotnela v septembri. Ich dcérka sa potom predčasne narodila v 29. týždni na Ukrajine, kam sa zúfalo snažia dostať.

Zúfalí rodičia si zbalili tašku s úmyslom vycestovať do vojnovej zóny, no ich lety boli pre konflikt odklonené. Do lietadla nastúpili v stredu, len niekoľko hodín pred začiatkom ruského bombardovania v Kyjeve. Nakoniec sa dostali na let do poľskej Varšavy, no pár má „obmedzené možnosti“, čo môže robiť ďalej. Obaja sú odhodlaní dostať sa k svojej dcérke.

„Hovorí sa, že ak sa dostaneme na hranicu, môžeme si nájsť vodiča, ktorý nás odvezie. Potom však niekto povedal, že hranice sú zatvorené. Neviem, čo budeme robiť. Chceme sa len dostať za ňou,“ povedala Jessica. Z nemocnice jej poslali správu s aktuálnymi informáciami o jej novonarodenej dcére.

„Povedali, že naše dieťa je veľmi predčasne narodené. Jej pľúca nie sú vyvinuté, do mozgu trochu krvácala a tiež hovorili niečo o nevyvinutých črevách. Uisťujú nás, že dostáva tú najlepšiu možnú starostlivosť,“ dodala. Ich náhradná matka bola tiež v nemocnici. „Myslím si, že Alba bude slávna, je to veľmi špeciálne dievčatko. Už sa nemôžem dočkať, až ju prinesiem domov a všetkým ju ukážem,“ uzavrela Jessica.