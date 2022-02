Išla na toaletu, keď zbadala, čo z nej vychádza, takmer onemela: Zistenie, ktoré jej zmenilo život!

Mladá mamička po pohľade do záchoda neverila vlastným očiam.

Ako informuje portál The Sun, žena menom Teagan Brill z amerického štátu Michigan zdieľala svoj príbeh na sociálnej sieti TikTok. Jej syn Owen sa totiž narodil naozaj nezvyčajným spôsobom a len týždeň po tom, čo sa dozvedela, že je tehotná. „Asi týždeň pred tým, ako sa narodil, som napísala svojmu priateľovi a povedala som mu, že ‚buď priberám, alebo som tehotná‘,“ uviedla Teagan, ktorej priateľ poradil, aby si spravila tehotenský test.

Keďže mladá žena mala celý čas pravidelnú menštruáciu, dovtedy jej ani len nenapadlo, že by mohla byť tehotná, no napokon jej test vyšiel pozitívne. „Keďže sme mali vzťah na diaľku, on žil v Colorade a ja v Michigane, tak som si hovorila, že ‚som buď v prvom, alebo v treťom mesiaci‘,“ doplnila. Zatiaľ čo sa s priateľom dohadovali o tom, ako sa o túto čerstvú novinku podelia s ostatnými, 22-ročné dievča už bolo v pokročilom štádiu tehotenstva. Žena prezradila, že otehotnela iba dva týždne po pôrode: Jej deti budú od seba staré 9 mesiacov! Teagan informovala, že v jeden deň sa začala cítiť zle, pričom to pokračovalo aj na ďalší deň, kedy skoro ráno urýchlene zamierila priamo do kúpeľne. „Chcela som ísť na veľkú potrebu a doslova som sa pozrela dolu... Nepripadalo mi to ako obyčajná stolica. Ohmatala som to a bolo to tvrdé ako skala a pomyslela som si: ‚Hmm, toto je dieťa, toto je dieťa‘ a vytiahla som ho,“ upresnila.

Mladá mamička dodala, že jej dieťatko nebolo v priamom kontakte s toaletou, keďže ho vytiahla rovno z tela, keď telefonovala záchrannú službu. „Pozrela som sa dolu, videla som ho vychádzať, potiahla som ho, zabalila do uteráka a potom prišla sanitka,“ dodala Teagan.