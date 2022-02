Hrdinovia v Kyjeve sa nevzdávajú: Zelenskyj dodáva nádej Ukrajincom, narukovali aj mladomanželia!

Osobným príkladom burcuje Ukrajicov do boja proti okupantom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (44) vlieva svojím krajanom nádej do žíl aj svojím neoblomným postojom, že pri ich obrane zotrvá až do konca.

Prezident v sobotu odmietol ponuku zo strany USA, ktoré ho chceli dostať do bezpečia. „Nepotrebujem odvoz, ale muníciu,“ odvetil na túto ponuku podľa očitých svedkov. Prezident, ktorý bol pôvodne hercom, si svojím hrdinským postojom počas okupácie ruskou armádou vybudoval rešpekt nielen u krajanov, ale aj u štátnikov celého sveta.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ruský prezident Vladimir Putin s takýmto scenárom zrejme nerátal. Podľa analytikov počítalo ruské vojenské vedenie s rýchlym postupom a s tým, že sa mu podarí rýchlo Ukrajinu paralyzovať a zlomiť odpor ukrajinskej armády. Nič také sa však zatiaľ nedeje, a je to aj vďaka hrdinskému postoju ukrajinského prezidenta Zelenského. Okupačné vojská pochodujú na Kyjev z viacerých smerov a sú už niekoľko desiatok kilometrov od centra mesta, v ktorom sa nachádzajú aj vládne budovy, no so Zelenským a jeho tímom to ani nepohlo. Pôvodne komediálny herec, ktorý dokázal zvíťaziť v prezidentských voľbách, sa v týchto ťažkých časoch vyprofiloval na uznávanú a rešpektovanú hlavu krajiny. Stojí za ním celá Ukrajina.

Statočný postoj

„Nesmieme prísť o hlavné mesto,“ tvrdí ukrajinský prezident a apeluje na svojich spoluobčanov, aby sa v tejto ťažkej chvíli nevzdávali. Podľa historikov je taký postoj veľmi ojedinelý, keďže pre vrcholných predstaviteľov napadnutých krajín je skôr typické, že sa snažia zachrániť si život a kontinuitu svojej vlády únikom z vojnového pekla. Zelenskyj však zostáva v Kyjeve a pravidelne pridáva na sociálne siete videá, v ktorých povzbudzuje morálku Ukrajincov. „Práve teraz sa rozhoduje o osude Ukrajiny. Noc bude ťažká. Ale príde ráno! Sláva Ukrajine,“ zakončil jedno zo svojich videí. „Sme tu všetci, a aj tu zostaneme. Keď nás napadnete, uvidíte naše tváre. Nie naše chrbty,“ odkazuje Zelenskyj obkolesený vládnymi činiteľmi Putinovým vojskám.

Aj v ďalšom videu zo soboty rána zopakoval, že nikam sa z Kyjeva nechystá a zostane so svojimi krajanmi až do konca. Zelenskyj verí vo víťazstvo, no, pochopitene, ráta aj s tým najhorším scenárom. Ukazuje to aj jeho vyjadrenie, ktoré zaznelo počas videorozhovoru s predstaviteľmi EÚ. Tým ešte v piatok večer povedal, že sa možno vidia naposledy.

Najšťasnejší moment

Zelenskyj svojím prístupom dodáva nádej aj bežným Ukrajincom, ktorí sa v jeho šľapajách hromadne zapájajú do odboja a tvárou v tvár omnoho mocnejšiemu nepriateľovi sa odmietajú vzdať. Objavujú sa mnohé srdcervúce príbehy, ako napríklad ten o dvoch mladých ukrajinských snúbencoch, ktorí sa pôvodne plánovali vziať v máji, no po ruskom napadnutí Ukrajiny sa rozhodli povedať si svoje áno radšej už teraz a rovno z kostola spoločne odkráčali so zbraňami v rukách pripojiť sa k odboju. „Bol to najšťastnejší moment môjho života,“ povedala pre CNN 21-ročná mladomanželka Jaryna Arievová.