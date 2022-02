Svedectvo z vojnového teroru: Oksanin muž zostal na Ukrajine, osemročný syn sa spýtal desivú otázku!

Ukrajina sa vo štvrtok v skorých ranných hodinách zobudila do vojny. Životy ľudí žijúcich na Ukrajine sa obrátil hore nohami a začal sa boj o holý život. Svedectvo tejto matky vám nedá spávať.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Sun, mama Oksana Mudriyk žije v Londýne so svojimi dvoma deťmi, avšak jej partner Alex zostal uväznený na Ukrajine, ktorá sa zmieta vo vojne. Ruské tanky sa vrútili do ukrajinských miest a mužom v produktívnom veku prikázali zostať v krajine. Úrady mužom odkázali, aby si pripravili Molotove koktaily na svoju obranu. Oksana (44) a celá jej rodina tŕpne, čo bude s Alexom.

„Je to desivá, šokujúca, srdcervúca, zničujúca tragédia. Môjho manžela v piatok ráno zobudili rakety v Kyjeve. Každý počul bombardovanie,“ povedala pre médiá Oksana a zároveň dodala, že jej dvojičky Arina a Danylo sa boja o svojho ocka. „Pýtajú sa ma, čo sa stane, ak náš ocko zomrie vo vojne?" povedala Oksana.

Hrozivú situáciu si uvedomuje aj jej len 8-ročný synček, ktorý na ňu vyvalil otázku. „Musím teraz ísť do vojny? Musím bojovať, aby som bránil našu krajinu?“ opýtal sa jej chlapček. Len ťažko si vieme predstaviť, čo musí táto rodina prežívať.

Ukrajinci žijúci v Londýne strávili ráno zúfalým pokusom skontaktovať sa s blízkymi. Yaroslav Taranenko (40), ktorý žije v Londýne viac ako päť rokov, pre médiá povedal: „Prvú vec, ktorú som urobil, bolo rýchlo skontrolovať svoju rodinu a priateľov. Všetci sú zatiaľ v bezpečí,“.

Situáciu na Ukrajine pre vás intenzívne sledujeme a prinášame vám všetky dôležité a aktuálne informácie.