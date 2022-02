Dvaja Mexičania tajne vymenili audiosprievodcu: Návštevníci viedenského múzea sa nestačili čudovať

Dvaja mexickí umelci tajne vymenili vo viedenskom múzeu audiosprievodcu, aby upozornili na prípady podľa nich ukradnutého historického dedičstva Mexika.

Z niekoľkých prístrojov, ktoré Mexičania v múzeu v rakúskej metropole vymenili, si tak návštevníci mohli vypočuť hlas potomka dávnych Aztékov, ktorý im rozprával podľa neho pravdivú verziu dobývania Mexika. Informoval o tom mexický denník El Universal.

No comment: “Austria claimed that sending the work back risked damaging it. In order to safely bring it back, Austrian experts said, a plane nearly the size of three football fields was required.” https://t.co/nJcJuo0KGt — UofT Back Campus (@BackCampusGreen) February 21, 2022

Kauza sa týka vzácneho artefaktu zo zbierok múzea vo Viedni - zhruba 500 rokov starej, zlatom vykladanej čelenky posledného aztéckeho vládcu Moctezumu II. Obria čelenka z farebného peria, ktorá na šírku meria 175 centimetrov a na výšku 116 centimetrov, bola podľa novej nahrávky na audiosprievodcoch korunou Moctezumu a pre Aztékov i Mexičanov má symbolický význam. Preto ju tiež niekoľko predchádzajúcich mexických prezidentov aj súčasná vláda od Rakúska žiadalo vrátiť, či aspoň zapožičať. To ale Viedeň odmietla s tým, že je príliš krehká a pri prevoze do Mexika by mohla byť poškodená. "Ahoj, vítam ťa z tohto pravdivého audiosprievodcu. Volám sa Xokonoschetlet Gómora, som potomkom Aztékov a svoj život som zasvätil tomu, aby sa svätá koruna nášho panovníka Moctezumu vrátila do našej krajiny," znelo okrem iného z osemminútovej nahrávky. Gómora na nej tiež hovorí, že španielski dobyvatelia zničili v Mexiku celú civilizáciu.

Začiatkom 16. storočia, keď prišli na územie dnešného Mexika Španieli, mali Aztékovia rad nepriateľov medzi domorodými kmeňmi. Tie, ktoré Aztékovia ovládli, síce mali aj potom istú autonómiu, museli ale do hlavného mesta posielať okrem iného príslušníkov svojho etnika na početné ceremoniálne obe. Keď potom Hernándo Cortés v niekoľkých bitkách kmene podrobené Aztékom porazil, prešli niektorí na jeho stranu a pomohli mu dobyť hlavné mesto aztéckej ríše Tenochtitlan. Na jeho mieste potom vyrástlo hlavné mesto dnešného Mexika.

Ako sa vzácna aztécka čelenka dostala do Európy, nie je jasné. Podľa niektorých prameňov ju Moctezuma Cortésovi daroval, domorodí obyvatelia totiž kvôli miestnej legende považovali bielych dobyvateľov pri ich príchode za bohov. Pri ceste do Španielska čelenku zrejme ukradli piráti a tá sa potom dostala do rúk Habsburgovcov. Teraz je majetkom Rakúska.