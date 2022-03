Menej je niekedy viac: Na skrášľovanie minula 40 000 eur! Uf, to čo so sebou porobila?

Veľa ľudí zastáva názor, že slobodne sa nám žije len vtedy, ak sa nestaráme o to, čo si iní ľudia o nás myslia. Týmto pravidlom sa bez pochyby riadi i Kierstyn Millegan, ktorá napriek mnohým nenávistným komentárom neprestáva prekvapovať drastickými úpravami svojho zovňajšku.

Američanka Kierstyn už na skrášľovanie minula 40.000 eur. Zdá sa, že už aj tak extrémny vzhľad jej nestačí a svoje telo neustále podrobuje novým zmenám. Má len 22 rokov, no to ju nezastaví robiť úpravy, s ktorými bude žiť do konca život. Najvýraznejšou zvláštnosťou na nej pravdepodobne sú oči, zaliate čiernym atramentom. Svoj život v nevšednom tele rada zdieľa na sociálnych sieťach.

Nie je prekvapením, že extravagantná Kierstyn sa stala terčom kritiky a dennodenne čelí urážkam. Pre Daily Star povedala: „Niektorí ľudia si myslia, že som zlá alebo démonická kvôli úpravám, ktoré som urobila, ale vôbec to nie je pravda. Verím v Boha, nikdy nikoho nesúdim,” obhajuje sa potetovaná čiernovláska.

Od jej prvého tetovania, ktoré si dala spraviť keď mala len 15 rokov, si stihla obrazcami ozvláštniť celé ruky. Jednu ruku má dokonca celú čiernu. “Pri tetovaniach som nikdy nepozerala na cenu. Radšej na tetovanie miniem viac, chcem byť celá pokrytá tetovaniami,” priznáva žena. “Najnovšie mám ruže na tvári a motýle na hrudi. Sú moje obľúbené,” teší sa Kierstyn.

Na tento rok má veľké plány. Tetovaniami sa hodlá pokryť komplet celé telo. “S tetovaním tváre som však skončila. Myslím, že tie, ktoré mám teraz, mi úplne stačia, krásne mi orámovali tvár,” chváli sa kráska. Kierstyn dúfa, že do konca roka stihne svoje veľké plány naplniť: “Predpokladám, že moja koža bude potetovaná asi na 90 percent. Stále budú nejaké kúsky kože viditeľné.”

Veľa ľudí by si možno myslelo, že žene robí problém nájsť si priateľov. Opak je však pravdou: “S tým problém nemám. Skôr si myslím, že mám pri sebe skutočných, úprimných ľudí, ktorí ma majú radi takú, aká som.” Okrem priateľov jej radosť robia aj dve nádherné mačky. “Všetci máme svoje štandardy krásy. Toto sú moje,” uzavrela potetovaná kráska.