Novorodencov na Ukrajine presunuli do bombového krytu, šéf oddelenia po zdrvujúcom videu: Toto je naša realita

Novorodencov v meste Dnipro na východe Ukrajiny museli premiestniť do provizórneho bombového krytu.

Ako ukazuje video portálu The New York Times, asi tucet bábätiek, o ktoré sa starali na novorodeneckom oddelení, bolo narýchlo premiestnených do skladu v suteréne nemocnice. Na videu vidieť sestričky, ktoré sa o ne starajú. Deťom, ktoré majú problémy s dýchaním, pomáhajú s kyslíkom. Bábätká sú vo farebných dekách na provizórnych lôžkach.

„Toto je NICU. V bombovom kryte. Viete si to predstaviť?" povedal Denis Surkov (51), šéf novorodeneckého oddelenia detskej klinickej nemocnice pre New York Times v textovej správe.„Toto je naša realita. Boli sme nervózni, veľmi zmätení," dodal. Ako dopĺňa Daily Mail, bábätká boli prevezené do provizórneho bombového krytu po tom, čo ukrajinské mesto zasiahli rakety, keď Rusko vo štvrtok skoro ráno napadlo Ukrajinu.