Nahrávka s ukrajinskými vojakmi vyvolala silné emócie: Poslali okupantov „do ri*i“ a radšej umreli!

Silné emócie vyvoláva príbeh 13 ukrajinských vojakov, ktorí strážili malý Hadí ostrov v Čiernom mori. Napriek výzve ruskej vojnovej lode odmietli kapitulovať a zahynuli pri bombardovaní.

Nahrávka ich posledných slov sa stala virálnou na sociálnych sieťach. Na začiatku je počuť vysielanie útočníkov. „Tu je ruská vojnová loď. Navrhujem, aby ste zložili svoje zbrane a vzdali sa, inak na vás spustíme streľbu!“ Na druhej strane je najskôr počuť tiché slová: „Je to tu!“. Potom ukrajinský vojak zapne vysielačku a stručne povie: „Ruská vojnová loď! Choď do ri*i!“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že všetci obrancovia ostrova dostanú posmrtne najvyššie vyznamenanie. „Na našom Haďom ostrove, brániac sa do posledného, všetci príslušníci pohraničnej stráže hrdinsky zahynuli. Ale nevzdali sa,“ povedal Zelenskyj. „Všetci dostanú in memoriam titul Hrdina Ukrajiny. Večná sláva tým, ktorí obetovali život za Ukrajinu,“ vyhlásil prezident. Podľa ukrajinských zdrojov ruská vojnová loď využila vo štvrtok ráno medzinárodný plavebný kanál otvorený pre bezpečnú plavbu obchodných lodí, aby sa dostala do bezprostrednej blízkosti ostrova. Po tom, čo sa ukrajinskí pohraničníci odmietli vzdať, ostreľovala ich najprv táto loď a potom sa stali aj cieľom leteckých útokov.