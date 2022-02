Ukrajinsko-americký tanečník pomenoval hrôzu v Kyjeve: Ja sa do USA dostanem, čo však známi s rodinami?

Vojna sa nevyhýba ani slávnym. Ukrajinsko-americký tanečník Maksim Chmerkovskiy, ktorý je známy z tanečnej súťaže Dancing With the Stars, zdieľal vo štvrtok na instagramovom účte video zo svojej rodnej zeme po tom, čo začala invázia Ruskom.

Tanečník, ktorý sa nachádzal v Kyjeve, podľa portálu CNN uviedol, že prežíva stres a cíti sa, akoby bol späť tam, kde opustil krajinu v 90. rokoch. Chmerkovskiy povedal fanúšikom, že nie je moc na sociálne siete a normálne by na ne nepostoval príspevky. "Každý dúfal, že táto situácia nenastane," prihovára sa im v jednom z videí. V pozadí video príspevkov počuť hukot záchranky. Chmerkovskiy emigroval z Ukrajiny do Spojených štátov v 90. rokoch. Teraz bol späť kvôli úlohe porotcu v tanečnej súťaži.

Tanečník sa chcel vrátiť späť do USA a zistil, že sa mu to vďaka americkému pasu podarí, no jeho známi a ich rodiny také šťastie nemajú. Hoci na Ukrajinu prišiel pôvodne kvôli novej tanečnej šou, čo nasledovalo v týchto dňoch, si nepredstavoval ani v najhoršom sne.