EÚ aj NATO zvažujú dosiaľ najtvrdší balík protiopatrení: Môžu vôbec sankcie zastaviť agresiu?!

Sankcie ruským bankám, jednotlivcom blízkym ruskému režimu či priamo prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Svet sa rozhodol zareagovať na ruskú agresiu voči Ukrajine síce len nevojensky, ale zato razantne. Na stole je viacero druhov sankcií, ale aj otázka, či dokážu nejako zmeniť Putinove plány.

Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyen­ová vo štvrtok vyhlásila, že EÚ plánuje uvaliť na Rusko balík najtvrdších sankcií, aké kedy zvažovala. „Cieľom je stabilita v Európe a celého medzinárodného mierového poriadku. Európskym lídrom predložíme na schválenie balík masívnych a cielených sankcií,“ povedala predsedníčka EK.

O sankciách sa rokuje aj v rámci NATO a skupiny G7, ktorá združuje sedem najvyspelejších krajín sveta. Štvrtok a piatok by mali napovedať viac o tom, ako veľmi budú tieto sankcie Putina bolieť a či dokážu zastaviť jeho krvavé ťaženie.





„Spustíme celý balík s najmasívnejšími sankciami proti Rusku a posilníme našu bezpečnosť a bezpečnosť našich spojencov. Túto situáciu sme si nevybrali, avšak ak sa tomu teraz nepostavíme, zaplatíme ešte vyššiu cenu,“ uviedla v tejto súvislosti šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbock.

Podľa bývalého šéfa slovenskej diplomacie sa Putin prerátal a „svojím barbarským a sebeckým správaním zjednotil medzinárodné spoločenstvo“. „Krajinám Západu teraz nezostáva nič iné, ako premyslieť účinnejšie a razantnejšie sankcie, ktoré by zastavili nielen vojnu na Ukrajine, ale aj ďalšie rozvracanie medzinárodného poriadku,“ povedal pre Nový Čas bývalý šéf diplomacie Pavol Demeš.





„Podľa vyjadrení predstaviteľov krajín EÚ a NATO sú na stole už ďalšie ekonomické a personálne sankcie, ktoré zasiahnu Ruskú federáciu a jej vladárov operujúcich v pozlátených kremeľských komnatách. Sankcie, bohužiaľ, pocítia i bežní ľudia a musíme byť pripravení na to, že budú mať účinok i na nás, lebo sme s Ruskom ekonomicky a energeticky poprepájaní,“ približuje Demeš. Český bezpečnostný analytik Andor Sándor si však nemyslí, že sankcie môžu mať veľkú silu zmeniť odhodlanie Putina.

„Nemyslím si, že v tejto chvíli môžu sankcie Rusko zastaviť. Rusko môže zastaviť len to, že bude ,spokojné‘ s tým cieľom, ktorý si vytýčilo. A to je zničenie ukrajinskej armády, upevnenie pozícií v Luhansku a Donecku. A keďže hovorili aj o tom, že chcú Ukrajinu ,denacifikovať‘ a že tam vládne ,chunta‘, neviem, či im nejde aj o zmenu režimu. Ale to si zatiaľ neviem predstaviť,“ hovorí Sándor.