Mrazivé svedectvá obyvateľov Kyjeva: Zobudili sme sa na zvuky explózií, svojej armáde veríme!

Strach, bezmocnosť, ale i viera vo vlastnú armádu a chuť bojovať.

Takéto emócie a nálady zistil reportér britskej stanice BBC medzi obyvateľmi Kyjeva. „Zobudili sme sa okolo piatej, pretože sme počuli výbuchy. Tak sa nám začal deň,“ povedala Tatiana Kaštanová z Kyjeva. Najprv sa ukryla v podzemnom parkovisku, no potom sa vrátila do bytu. „Rozprávame sa s priateľmi a snažíme sa navzájom upokojiť. Veríme v našu armádu,“ dodala.

Niektorí ľudia sa ukrývajú v metre a v pivniciach, iní sa snažia z ukrajinskej metropoly utiecť. Diaľnica je však beznádejne zapchatá. Alex Svitelskyj nechce ani tak utiecť sám, ako dostať svoju rodinu do bezpečia. „Chcel by som, aby moji rodičia a sestra boli odtiaľto čo najďalej,“ povedal BBC. Ruský útok ho neprekvapil. „Vedeli sme, že príde skôr alebo neskôr. Dúfam, že naši vojaci sú pripravení, pretože na toto sa dlho chystali. Všetci dúfame, že udržia línie,“ dodal.



Mark (27) sám zastavil reportéra na ulici. „Toto je vojna,“ oznámil mu. Mladík sa podobne ako väčšina Kyjevčanov zobudil na zvuk sirén. Pod schodami našiel plačúce mladé dievča a zobral ju na najbližšiu stanicu metra, aby sa ukryla. On sám patrí k 900 000 vojakom v zálohe a je pripravený narukovať, ak ho povolajú. „Nemáme inú možnosť. Musíme brániť svoju krajinu a možno pri tom zomrieť,“ dodal s tým, že bude bojovať o každý milimeter.

Aj Viktória z Charkova sa okolo piatej zobudila na zvuky explózií. „Moji susedia mi zvonili na zvonček, že treba ísť preč a možno sa evakuovať z mesta,“ povedala. No vláda im hovorí, aby zostali doma, ak je to možné. „Nie sme si istí, či je bezpečné evakuovať sa,“ zamyslela sa Viktória. „Naša armáda robí to najlepšie, čo môže,“ dodala.