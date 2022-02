Rozdielne reakcie Západu a Číny: Ekonomická blokáda Ruska?! Čím všetkým hrozia svetoví lídri

Zatiaľ čo Západ ostro odsudzuje ruskú agresiu v prípade Ukrajiny, ďalší ázijský hegemón - Čína - skôr razí rétoriku Rusov.

Počas celého dňa bolo vo vyhláseniach svetových lídrov počuť súcit s Ukrajinou a snahu odplatiť ruskú inváziu drsnými ekonomickými sankciami. NATO, ktorého sme súčasťou, vyhlásilo, že „máme v Európe vojnu v takom rozsahu, o ktorom sme si mysleli, že patrí do histórie“.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg označil situáciu za vážny moment pre bezpečnosť Európy a povedal, že ruská invázia ohrozuje nespočetné množstvo životov. „Ide o zámernú, chladnokrvnú a dlho plánovanú inváziu,“ dodal šéf NATO a v súvislosti s vojenskou agresiou Ruska oznámil, že na východné krídlo Aliancie bude vyslaných viac vojakov. Zároveň vyhlásil, že Aliancia uviedla vyše 100 bojových lietadiel do stavu pohotovosti, aby zabezpečili ochranu vzdušného priestoru členských štátov NATO.

USA, Kanada, Austrália, Veľká Británia a EÚ ohlásili sankcie, ktoré Rusov zabolia. Prezident Česka Miloš Zeman povedal, že ide o akt nevyprovokovanej agresie, ktorý je potrebné dôsledne odsúdiť s tým, že Rusko sa dopúšťa zločinu proti mieru. Priznal, že sa minulý týždeň mýlil, keď pochyboval o ruskom útoku na Ukrajinu.





„Domnievam sa, že je načase siahnuť k oveľa tvrdším sankciám, než boli pôvodne plánované, a mám tým na mysli predovšetkým sankcie v oblasti tzv. SWIFT-u, čo je medzinárodné bankovníctvo, ktoré by znamenali vyradenie Ruskej federácie z platobného styku,“ dodal. S rovnakým návrhom prišli aj ministri zahraničných vecí z pobaltských štátov.

Ďalšie však tento postoj nezdieľajú. Upozorňujú, že aj keď by odstrihnutie Moskvy od SWIFT-u tvrdo zasiahlo ruské banky, zároveň by to výrazne znížilo európskym veriteľom možnosti dostať sa k svojim peniazom. Navyše, Rusko už nejaký čas pracuje na vytvorení alternatívneho platobného systému.

Iný postoj Číny

Zatiaľ čo Západ zostal jednotný, komunistická Čína vo svojich prvotných vyhláseniach skôr Rusko podporila. „Vyzývame všetky strany, aby zachovali zdržanlivosť a zabránili tomu, aby sa situácia vymkla kontrole. Niektoré krajiny nasledujú Spojené štáty a prilievajú olej do ohňa,“ uviedla hovorkyňa čínskej diplomacie Chua Čchun-jing. Samotná Čína si robí zálusk na ostrovný štát Taiwan, ktorý je na juhu krajiny a považuje ho za svoju súčasť. Len nedávno takto postupovala v prípade Hongkongu.