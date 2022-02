Otočili: Prvá krajina hodila Ukrajinu cez palubu

Čína otočila! Hoci uznanie separatistických republík Donecka a Luhanska odsúdila, útok Ruska na Ukrajinu teraz schvaľuje. Tvrdí, že Rusko má právo hájiť svoje záujmy!

Peking je na uznanie nezávislosti separatistických regiónov veľmi háklivý. Okupuje Tibet, búria sa mu Ujguri a veľmi rád by si podmanil Taiwan, ktorý považuje za svoju odštiepeneckú provinciu. Keď teda v pondelok Moskva uznala nezávislosť Luhanska a Donecka, nemohla Čína urobiť nič iné, ako nesúhlasiť.

S útokom na Ukrajinu je to však iné. Ruský prezident Putin vyhlásil, že Ukrajina nemá historickú štátnosť a jej územie je historicky ruské. Bez ohľadu na to, či to pravda je alebo nie, presne takéto vyhlásenia má Čína rada smerom k územiam, na ktoré si robí nárok – vrátane Taiwanu. A preto vôbec neprekvapí, že teraz ruský postup schvaľuje. Čínske ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že Rusko je nezávislá krajina a môže robiť vlastné rozhodnutia v súlade so svojimi záujmami.

Čína sa tak stala prvou krajinou, ktorá ruské kroky podporila – okrem Bieloruska, ktoré je ale bábkou v rukách Moskvy. Na svoje víkendové slová už zrejme čínsky minister zahraničia zabudol: „Je treba rešpektovať a hájiť suverenitu, nezávislosť a územnú celistvosť všetkých krajín. Ukrajina nie je výnimkou.“