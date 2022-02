Tehotná modelka dostala fotku z ultrazvuku, pohľad na jej bábätko ju prekvapil: Nečakané odhalenie!

Tehotná modelka ukázala verejnosti fotku z ultrazvuku. Vyšlo na povrch chúlostivé tajomstvo.

Austrálska kráska Tammy Hembrow (27) vykričala do sveta, že sa stane matkou. Modelka a zároveň influencerka sa delí so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach so svojim každodenným životom, nie je teda prekvapením, že púšťa do sveta informácie aj o svojom tehotenstve. Atraktívna blondína však zašla ešte ďalej.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

O veľkom prekvapení, ktoré zažila nastávajúca mamička, informuje denník Daily Mail. ", " uviedla tehuľka na videu, kde sedí vedľa otca svojho dieťaťa Matta Pooleho (33). Napokon vysvetlila, že ona aj jej sestry, mama a brat trpia rovnakou zriedkavou genetickou mutáciou, ktorej sa hovorí polydaktýlia. Tammy však už má dve deti s bývalým priateľom a ani jedno z nich touto poruchou netrpí, preto keď zbadala túto zvláštnosť u svojho dieťaťa, ostala zaskočená.

Tammy sa narodila s dvomi prstami navyše, no neobsahovali žiadne kosti. "Najvtipnejšie na tom je, že som o tom nevedela do mojich 12 rokov," poznamenala s tým, že zvyšné prsty jej ešte ako bábätku chirurgicky odstránili.