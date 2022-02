ONLINE Putin začal vojenskú operáciu na Ukrajine: Ruské sily vstúpili do krajiny, hlásia obete, ľudia vo veľkom utekajú z Kyjeva

V ukrajinskom hlavnom meste Kyjev a v ďalších ukrajinských mestách neďaleko frontovej línie a pri pobreží bolo vo štvrtok nad ránom počuť výbuchy krátko po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok vojenskej operácie na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Všetko podstatné pre vás sledujeme v ONLINE prenose.

09:52 ZSSK zastavila premávku vlakov na Ukrajinu. "Z dôvodu mimoriadnej udalosti konfliktu na Ukrajinskom území, zastavujeme vozbu všetkých osobných vlakov v smere Ukrajina až do odvolania," napísali an Twitteri.

09:48 Ruský prezident Putin je novodobý Hitler, vyhlásil vo štvrtok bývalý ukrajinský prezident a súčasný poslanec Petro Porošenko. Informovala o tom stanica BBC. Porošenko pred parlamentom v Kyjeve, keď poslanci rokovali o kríze, povedal, že "dnes je tragický deň". Ale Ukrajina zvíťazí, vyhlásil Porošenko, ktorý bol vo funkcii prezidenta v rokoch 2014-19.Situácia v ukrajinskom parlamente je napätá a vo vnútri je veľa ozbrojených ľudí, uviedol pre BBC ukrajinský novinár.

09:42 Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj vo štvrtok uviedol, že dostal rozkaz od prezidenta Volodymyra Zelenského odraziť ruský vpád na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra AFP. "Najvyšší veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny vydal rozkaz spôsobiť agresorovi maximálne straty," uviedol Zalužnyj.

09:27 Pobaltské štáty Estónsko, Lotyšsko a Litva odsúdili vojenskú operáciu Ruska na Ukrajine "ako zločin proti ukrajinskému ľudu". Informovala o tom tlačová agentúra AP. Ministri zahraničných vecí týchto troch krajín v spoločnom vyhlásení ostro odsúdili "otvorenú, rozsiahlu agresiu Ruska proti nezávislej, mierumilovnej a demokratickej krajine".

Fínsky prezident Sauli Niinistö tiež vyhlásil, že konanie Ruska je "útokom na bezpečnostný poriadok celej Európy".

09:26 Ukrajina priznala, že čelí masívnemu ostreľovaniu svojej infraštruktúry. Boje prebiehajú po celej línii frontu v separatistických oblastiach na východe Ukrajiny. Ruské jednotky prenikli hlboko do Charkovskej oblasti na severovýchode a do Černigovskej oblasti na severe, ktorá leží medzi Bieloruskom a Kyjevom.

09:24 Aká je situácia v Kyjeve? Mnoho ľudí sa nahrnulo do metra, aby sa kryli pred prípadnými náletmi. Ďalší sa pokúšajú dostať preč autobusmi. Cesty vedúce z mesta sú však zapchaté autami. Ulice vnútri mesta sú, naopak, pomerne vyľudnené. Rady sa tvoria v supermarketoch a pred bankomatmi, lebo ľudia sa chcú zásobiť potravinami a hotovosťou. Novinár britského denníka Guardian Luke Harding napísal, že v pivnici ich domu sa zhromaždili rodiny s malými deťmi, aby sa ukryli. „Decká stískajú omaľovánky. Láme to srdce,“ napísal Harding.

09:22 Prezident Vladimír Putin útokom na Ukrajinu bezdôvodne zahájil vojnu uprostred Európy, Západ preto odpovie bezprecedentnými sankciami. Vo vyhlásení to uviedla nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová. Moskvu vyzvala na dialóg, ku ktorému nie je podľa nej nikdy neskoro. Lambrechtová zároveň uistila obzvlášť východných členov NATO, že sa na nemeckú podporu môžu plne spoľahnúť.

"Vyzývam prezidenta Putina, stiahnite okamžite svoje jednotky," uviedla s tým, že Rusko neprijalo ruku k rokovaniam, ktorú Západ Moskve ponúkol. "Ale na dialóg nie je nikdy neskoro," poznamenala. Lambrechtová varovala Moskvu, aby nepodceňovala jednotu Európskej únie a NATO.

09:20 Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN o rusko-ukrajinskej kríze v stredu neskoro večer vyhlásil, že vojenská operácia Moskvy proti Ukrajine si berie za cieľ "chuntu", ktorá je v Kyjeve pri moci. "Na záver by som chcel povedať, že nie sme agresívni voči ukrajinskému ľudu, ale voči chunte, ktorá je pri moci v Kyjeve," vyhlásil Nebenzia v newyorskom sídle OSN. Rusko aktuálne predsedá 15-člennej Bezpečnostnej rade OSN.

09:19 Stály predstaviteľ Ukrajiny pri OSN Sergij Kyslycja požiadal Bezpečnostnú radu OSN , aby spravila "všetko pre zastavenie vojny" proti jeho krajine, uvádza AFP. "Je zodpovednosťou týchto orgánov, aby zastavili vojnu," vyhlásil na zasadnutí Kyslycja.

09:13 Austrália uvalila na Rusko za jeho útok na Ukrajinu "druhú fázu" sankcií. Očakáva sa aj celá "séria" nových medzinárodných sankcií na potrestanie Moskvy, informovala tlačová agentúra AFP. Austrálsky premiér Scott Morrison odsúdil "ilegálny vpád" Ruska na Ukrajinu. Zároveň oznámil sankcie proti 25 jednotlivcom, štyrom subjektom podieľajúcim sa na vývoji a predaji vojenskej výzbroje a tiež obmedzenia voči štyrom finančným inštitúciám.

09:09 Francúzsky prezident Emmanuel Macron ostro odsúdil vojenskú operáciu Ruska proti Ukrajine a zaviazal sa, že Paríž sa bude spolu so spojencami pokúšať tento konflikt ukončiť. Informovala o tom francúzska tlačová agentúra AFP.

"Rusko musí okamžite ukončiť svoje vojenské operácie," napísal Macron na Twitteri a zdôraznil, že Rusko sa rozhodlo "viesť vojnu" na Ukrajine. "Francúzsko stojí solidárne pri Ukrajine. Stojí pri Ukrajincoch a spolu s partnermi a spojencami pracuje na ukončení tejto vojny," doplnil Macron.

Macron sa opakovane rozprával s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a snažil sa nájsť diplomatické riešenie patovej situácie, ale bez úspechu.

08:52 Ukrajinská polícia oznámila zatiaľ sedem obetí ruského bombardovania. Šesť mŕtvych si vyžiadal útok na vojenskú jednotku v Podiľsku pri Odese. Jeden človek zahynul v meste Mariupoľ. Polícia tiež uviedla, že 19 ľudí je po útokoch nezvestných.

08:51 Moskva oznámila zatvorenie lodnej dopravy v Azovskom mori medzi Ukrajinou a Ruskom.

08:50 Hnutie OĽANO dôrazne odsudzuje ruskú nevyprovokovanú agresiu voči Ukrajine. Pripája sa k výzve, "aby vojnové besnenie, ktoré môže viesť k obrovskému ľudskému utrpeniu, Kremeľ okamžite zastavil". Útok Ruska na Ukrajinu ostro odsudzuje aj strana SaS. Reakcie nájdete v článku.

08:46 Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby stiahol svojich vojakov z Ukrajiny. Počas mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN venovaného situácii v regióne na neho naliehal, aby v mene ľudskosti nedovolil, „aby sa v Európe rozpútala najhoršia vojna od začiatku storočia s dôsledkami nielen zničujúcimi pre Ukrajinu, nielen tragickými pre Ruskú federáciu, ale s dopadom, ktorý ani nevieme predvídať v súvislosti s dôsledkami pre globálnu ekonomiku“. Vojna by spôsobila úmrtia a vysídlenie a ľudia stratia nádej v budúcnosť, povedal tiež Guterres.

08:43 Mapa ruských útokov. Boli hlásené vo všetkých častiach Ukrajiny.

Updated map: Russian attacks have now been reported in all parts of Ukraine pic.twitter.com/g8npi4BeDN — BNO News (@BNONews) February 24, 2022

08:41 Ukrajina požiadala Turecko o uzavretie úžin Bospor a Dardanely pre ruské plavidlá. Podľa agentúry Reuters to oznámil ukrajinský veľvyslanec v Ankare. O možnosti, že Kyjev k takému kroku v prípade invázie siahne, hovoril ukrajinský veľvyslanec Vasyl Bodnar už v stredu.

08:37 Herec Juraj Bača zdieľaj aktuálne video od priateľov z Ukrajiny. "Ľudia utekajú z Kyjeva."

08:36 České veľvyslanectvo v Kyjeve bolo dočasne uzavreté. Na twitteri o tom dnes informovalo ministerstvo dopravy. Konzulárnu pomoc občanom podľa rezortu poskytuje generálny konzulát vo Ľvove

08:34 Ukrajina vo štvrtok ráno uzavrela svoj vzdušný priestor pre civilnú leteckú dopravu.

Agentúra The Associated Press (AP) informuje, že lietadlo Boeing 787 izraelskej spoločnosti El Al smerujúce z Tel Avivu do Toronta náhle opustilo vzdušný priestor Ukrajiny smerom na Rumunsko, odkiaľ pokračovalo v lete cez Maďarsko, Slovensko a Poľsko. Jediným ďalším spozorovaným lietadlom nad Ukrajinou je americké bezpilotné zariadenie RQ-4B Global Hawk, ktoré začalo letieť na západ od Ukrajny po tom, ako Rusko zaviedlo obmedzenia leteckej premávky nad ukrajinským územím, informuje ďalej agentúra AP.

08:30 Ruské pozemné sily začali vo štvrtok vstupovať na územie Ukrajiny, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na ukrajinskú pohraničnú stráž. Podľa nej ruské pozemné sily prešli na Ukrajinu z viacerých smerov. Ruské tanky a iná ťažká technika prekročili hranicu v niekoľkých severných regiónoch a na juhu z ukrajinského polostrova Krym, ktorý však Moskva anektovala v roku 2014.

🇷🇺🇺🇦⚡️Russian hardware entering the Kherson region of mainland Ukraine from Crimea. pic.twitter.com/LD1sUpJZKR — OSINT UKRAINE (@OSINT_Ukraine) February 24, 2022

08:25 Veľvyslanci členských krajín NATO vo štvrtok dopoludnia mimoriadne zasadnú v spojitosti s útokom Ruska na Ukrajinu. Pre agentúru AFP to povedal predstaviteľ Severoatlantickej aliancie. "Môžeme potvrdiť, že Severoatlantická rada (NAC) vo štvrtok dopoludnia uskutoční mimoriadne zasadnutie," povedal nemenovaný predstaviteľ. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg podľa neho po skončení tohto rokovania vystúpi na tlačovej konferencii. Tá sa očakáva okolo 12.30 h.

08:22 Putin vo štvrtok skoro ráno zatelefonoval svojmu bieloruskému náprotivku Alexandrovi Lukašenkovi, ktorého informoval, že Moskva spúšťa vojenskú operáciu na Ukrajine, oznámil Lukašenkov úrad. TASR správu prebrala od tlačovej agentúry AFP. "Približne o 05.00 h (03.00 h SEČ) sa uskutočnila telefonická konverzácia medzi prezidentmi Bieloruska a Ruska. Vladimir Putin počas rozhovoru informoval svojho bieloruského kolegu o situácii na hraniciach s Ukrajinou a v Donbase," oznámil Minsk. Kremeľ sa k danému telefonátu bezprostredne nevyjadril.

Ukrajinská pohraničná stráž vo štvrtok ráno oznámila, že krajina sa dostáva pod delostrelecký útok pozdĺž svojich severných hraníc s Ruskom a Bieloruskom. Rusko má v Bielorusku umiestnené desaťtisíce vojakov a uskutočnilo tam vojenské cvičenie.

08:15 Ruský útok na Ukrajinu "otriasa základmi medzinárodného poriadku", vyhlásil vo štvrtok japonský premiér Fumio Kišida a ostro odsúdil vojenskú inváziu. Informovala o tom agentúra AFP. "Dôrazne odsudzujeme Rusko. Budeme koordinovať úsilie s medzinárodným spoločenstvom vrátane Spojených štátov a budeme to rýchlo riešiť," dodal Kišida.

08:10 Ostreľovanie sa odohráva naprieč Ukrajinou, povedal podľa agentúry Reuters poradca ukrajinského ministerstva vnútra. V meste Brovary v Kyjevskej oblasti bol podľa neho jeden človek zabitý a ďalší je zranený. Ukrajinské ministerstvo vnútra už skôr informovalo o stovkách "obetí" ruského útoku z radov civilistov i vojakov, počty mŕtvych alebo ranených neboli zrejmé.

08:09 Proruskí separatisti na východe Ukrajiny tvrdia, že dobyli dve mestá v Luhanskej oblasti, uviedli tlačové agentúry.

08:08 Ukrajinou kontrolovaná časť Luhanskej oblasti vyhlásila po útoku Ruska všeobecnú evakuáciu. Šéf regionálnej samosprávy Serhij Haidaj na sociálnej sieti Facebook napísal, že odporúčajú obyvateľom, aby okamžite opustili región a majitelia vozidiel by sa mali sami pohybovať smerom k rieke Dneper. Pre obyvateľov, ktorí nevedia odísť svojpomocne, úrady organizujú evakuáciu vlakom, povedal Haidaj a nasmeroval ľudí na vlakové stanice v mestách Lysyčansk, Rubižne a Svatove. Informuje o tom televízia CNN.

08:05 Severoatlantická alianca (NATO) začala ešte pred ruským útokom na Ukrajinu vysielať posily do svojich východných členských krajín. Do Poľska a pobaltských krajín vyslali Američania ďalších 800 vojakov, 8 najmodernejších stíhačiek F-35 a 32 bojových vrtuľníkov AH-64 Apache. Kanada, ktorá má v Lotyšsku 800 vojakov, vysiela ďalších 480 vojakov, delostrelecké batérie, fregatu a prieskumné lietadlo. Ďalších 3 400 kanadských vojakov je v pohotovosti a zrejme ich presunú do Európy tiež. Británia zdvojnásobí počet svojich vojakov v Estónsku na 1 600 a posiela tam tanky Challenger, bojové vozidlá Warrior a vrtuľníky Apache. Nemecko poslalo do Litvy 350 vojakov a 100 vojenských vozidiel. Taká bola situácia včera večer. Dá sa predpokladať, že po začatí ruského útoku vyšle NATO na východ ešte viac posíl.

08:00 Ukrajinci vo veľkom opúšťajú hlavné mesto Kyjev. Ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok vojenskej operácie o 05.55 moskovského času (03.55 nášho času). V Kyjeve sa vzápätí rozozvučali sirény a diaľnica vedúca z mesta sa upchala autami. Obyvatelia sa snažia dostať na západ Ukrajiny, čo je jediné miesto, ktoré nie je obkľúčené ruskými vojskami.

07:58 Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že neutralizovalo ukrajinské vojenské letecké základne a ukrajinské systémy protivzdušnej obrany. Informovala o tom francúzska tlačová agentúra AFP. "Vojenská infraštruktúra na ukrajinských vojenských leteckých základniach bola vyradená z prevádzky," napísalo ruské ministerstvo obrany v oznámení, ktoré priniesli tlačové agentúry. Ministerstvo dodalo, že "zničilo" protivzdušnú obranu Kyjeva.

07:56 Európska únia dnes pripraví ďalšie sankcie proti Rusku, o ktorých budú večer debatovať prezidenti a premiéri členských krajín na mimoriadnom summite v Bruseli. V spoločnom vyhlásení reagujúcom na ranný ruský útok proti Ukrajine to uviedli predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a šéf Európskej rady Charles Michel. Obaja politici ruskú agresiu tvrdo odsúdili a vyzvali na stiahnutie jednotiek z Ukrajiny. "Takéto použitie sily a nátlaku nemá v 21. storočí miesto. EÚ pevne stojí za Ukrajinou a jej obyvateľmi, ktorí čelia tejto s ničím neporovnateľnej kríze," uviedli šéfovia únijných inštitúcií vo vyhlásení.

07:52 Predseda NR SR Boris Kollár rázne odsudzuje vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine ako suverénnemu štátu. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu parlamentu Michaela Jurcová. "Tento krok považuje za neprijateľný, neospravedlniteľný a bezprecedentný. Ide o hrubé porušenie medzinárodného práva a narušenie územnej celistvosti nášho suseda," uviedla hovorkyňa.

07:51 Ceny ropy vo štvrtok ráno prudko stúpli pre obavy z možného narušenia dodávok ruskej ropy po tom, ako prezident Vladimir Putin ohlásil ruskú vojenskú akciu na Ukrajine.. Ľahká americká ropa si v elektronickom obchodovaní na newyorskej komoditnej burze pripísala 4,36 USD a jej cena sa zvýšila na úroveň 96,46 USD za barel. Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, vo štvrtok ráno zdražela o 4,32 USD na 98,37 USD za barel.

07:47 Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz ruskú vojenskú operáciu označil za "evidentné porušenie" medzinárodného práva a "temný deň" pre Európu. Nemecký kancelár podľa svojho hovorcu hovoril ráno aj telefonicky s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorého uistil o "plnej solidárnosti Nemecka v tejto ťažkej hodine".

Britský premiér Boris Johnson takisto odsúdil "strašné udalosti na Ukrajine". Ruský prezident Vladimir Putin podľa si podľa jeho slov "zvolil cestu krviprelievania a skazy tým, že začal tento nevyprovokovaný útok". Spojené kráľovstvo a jeho spojenci budú podľa Johnsona "reagovať rozhodne". Britský premiér dodal, že už hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

07:30 Prezidentka SR Zuzana Čaputová ostro odsúdila protiprávnu agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. Ukrajinskému ľudu, ako aj vedeniu krajiny a prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému vyjadrila plnú podporu a solidaritu. "Nádej tých, ktorí si mysleli, že Rusko sa uspokojí s vojenskou okupáciou častí Doneckej a Luhanskej oblasti sa ukázala byť ilúziou," skonštatovala na sociálnej sieti Čaputová. Pripomenula, že pred niekoľkými hodinami Ruská federácia napadla Ukrajinu a začala vojenskú inváziu, pričom ruské ozbrojené sily zasiahli aj zvyšok východnej Ukrajiny.

07:29 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil stanné právo a vyzval občanov, aby nepodliehali panike po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok vojenskej operácie na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ prevzatých od agentúr AP a AFP. Terčom Ruska je podľa ukrajinského prezidenta vojenská infraštruktúra a na viacerých miestach v krajine je počuť výbuchy. Zelenskyj podľa svojich slov hovoril aj s americkým prezidentom Joeom Bidenom.

Stanica BBC vo štvrtok ráno napísala, že Zelenskyj Radu národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) požiadal o vyhlásenie stanného práva. RNBO mala podľa BBC uskutočniť naliehavé zasadanie s cieľom rozhodnúť o prezidentovej požiadavke.

07:28 Rusko podľa ministra zahraničných vecí SR Ivana Korčoka (nominant SaS) hrubo porušuje medzinárodné právo, princípy Charty OSN a toto konanie je hrozbou pre európsku bezpečnosť. "Rozhodne odsudzujem priamy vojenský útok Ruskej federácie na nášho suseda Ukrajinu. Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí NATO budeme žiadať Alianciu o konzultáciu podľa článku štyri," vyhlásil Korčok s tým, že súčasná situácia si to vyžaduje.

07:27 Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) potvrdil, že vo štvrtok približne o štvrtej hodine ráno slovenského času sa začala masívna nevyprovokovaná vojenská operácia Ruskej federácie voči Ukrajine. Ako uviedol na sociálnej sieti, útok je realizovaný na mnohých miestach Ukrajiny. "Všetky naše zodpovedné bezpečnostné zložky a ústavné orgány sú v kontakte. O ďalšom vývoji a prijímaných opatreniach budeme informovať v priebehu dňa," avizoval.

07:26 Pre aktuálnu situáciu na Ukrajine zasadne mimoriadne vo štvrtok Bezpečnostná rada SR.

07:21 Ukrajinské ozbrojené sily informovali, že ruská armáda začala „intenzívne ostreľovanie“ ich jednotiek na východe Ukrajiny. Rusko podľa nich tiež začalo raketové útoky na letisko Boryspiľ pri Kyjeve a ďalšie letiská. Ukrajinské letectvo odráža letecký útok z Ruska, uviedli vo vyhlásení, ktoré cituje spravodajský portál BBC. Ukrajinské sily zároveň popreli správy o ruských výsadkároch v prístavnom meste Odesa na juhu krajiny.

07:20 Rusko napadlo Ukrajinu z viacerých smerov. Ukrajinská štátna pohraničná služba, ktorú cituje televízia CNN, vo štvrtok ráno uviedla, že ruskí vojaci zaútočili z územia Ruskej federácie aj Bieloruska. Podľa služby sa útoky odohrávajú v Luhanskej, Sumskej, Charkovskej, Černihivskej a Žytomyrskej oblasti, ktoré sú na východných a severných hraniciach Ukrajiny. Útoky delostrelectvom, ťažkou technikou a malými zbraňami sa zameriavajú na pohraničné jednotky, hliadky a kontrolné stanoviská. Útok pohraničná služba hlási aj z anektovaného polostrova Krym.

07:14 "Rusko dnes v noci zaútočilo na Ukrajinu. Ukrajinu, ktorá má neporovnateľne slabšiu a zle vybavenú armádu a pre Rusko nepredstavovala absolútne žiadnu hrozbu. Ľudia na Ukrajine chceli iba pokojne pracovať pre svoje rodiny a svoju vlasť a zachovať si slobodu. Takýto barbarský útok bol v našom regióne naposledy pred 80 rokmi, keď Hitler napadol Československo a neskôr celú Európu. Rusko sa vyhráža Európe aj celému svetu, že zlomí naše odmietanie agresie voči Ukrajine vysokými cenami ropy a plynu, ktoré poškodia hospodárstvo," reaguje na súčasnú situáciu ministerka Veronika Remišová.

07:11 Podľa agentúry Reuters, ukrajinská armáda hlási zostrelenie piatich ruských lietadiel a ruskej helikoptéry v Luhanskej oblasti.

07:09 Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok vo štvrtok ráno rázne odsúdil priamy vojenský útok Ruska na Ukrajinu, krajinu susediacu so Slovenskou republikou. TASR o tom informuje na základe Korčokovho vyjadrenia na sociálnej sieti Twitter. "Rusko hrubo porušuje medzinárodné právo a zásady Charty OSN," napísal Korčok. Kroky Ruska podľa jeho slov predstavujú "priame ohrozenie európskej bezpečnosti".

07:00 Ukrajinské úrady nariadili evakuáciu obyvateľov Luhanskej oblasti.

06:57 "SVET BUDE ODDNES INÝ. Rusko dnes začalo vojnu na Ukrajine. Zaútočilo na slabšieho, ktorého jediným previnením je to, že chcel žiť mierumilovne podľa svojich predstáv ako ostatné zvrchované národy. Je to zo strany Ruska neospravedlniteľný barbarský čin, hrubé porušenie medzinárodného práva. Znova nám pred očami ožil ruský imperializmus v jeho agresívnej, militantnej podobe," reaguje na Facebooku premiér Eduard Heger.

06:50 Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg ostro odsúdil „bezohľadný útok“ Ruska na Ukrajinu. Vo vyhlásení, ktoré je zverejnené na webstránke aliancie, uviedol, že je to vážne porušenie medzinárodného práva a vážna hrozba pre euro-atlantickú bezpečnosť. Spojenci v NATO sa podľa jeho slov stretnú, aby riešili následky agresívneho konania Ruska.

06:45 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil vojnový stav.

06:42 Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok slovne odsúdil "ľahkovážny a ničím nevyprovokovaný útok" Ruska na Ukrajinu. Takisto upozornil, že to ohrozí veľké množstvo životov.

06:41 Americký prezident Joe Biden v stredu povedal, že "svet voči Rusku vyvodí zodpovednosť" za jeho útok na Ukrajinu. Tento útok podľa Bidena spôsobí "katastrofálne straty na životoch". TASR informuje na základe správy od agentúry AFP. "Rusko je zodpovedné za úmrtia a skazu, ktoré tento útok prinesie a Spojené štáty, ich spojenci a partneri budú odpovedať jednotným a rozhodným spôsobom," uviedol Biden vo vyhlásení, ktoré na svojej webovej stránke zverejnil Biely dom.

Biden to vyhlásil krátko po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok vojenských operácií na Ukrajine, píše AFP. Americký prezident sa podľa svojich slov vo štvrtok prihovorí Američanom, aby oznámil "následky", ktorým bude Rusko čeliť.

06:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na štvrtok odmietol tvrdenia Moskvy, že jeho krajina predstavuje pre Rusko hrozbu. Zároveň upozornil, že ruská invázia na Ukrajinu by si vyžiadala desaťtisíce životov. TASR o tom informuje na základe správ, ktoré zverejnili agentúry AP, AFP a DPA. Ruská invázia by podľa Zelenského slov "mohla byť začiatok veľkej vojny na európskom kontinente", píše DPA. "Chcú Rusi vojnu? Odpoveď závisí od vás, občania Ruskej federácie," povedal v Ruštine ukrajinský prezident.

06:16 Ukrajina žiada, aby svet uvalil devastačné sankcie na Rusko. „Svet musí konať okamžite. V stávke je budúcnosť Európy,“ napísal Kuleba s tým, že sankcie musia zahŕňať odstavenie Ruska od medzinárodného platobného systému SWIFT. „Rusko treba úplne izolovať a Ukrajine poskytnúť zbrane, finančnú a humanitárnu pomoc,“ vyzval Kuleba.

06:15 Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba ruského prezidenta Vladimira Putina vo štvrtok obvinil zo začatia "totálnej invázie" na Ukrajinu. TASR o tom informovala na základe správy prevzatej od agentúry AFP a vyhlásenia Kulebu na sociálnej sieti Twitter. "Putin práve začal totálnu inváziu Ukrajiny," napísal Kuleba na Twitteri a dodal, že v ukrajinských mestách zaznamenali výbuchy. Kuleba útoky označil za vojnu "agresie". "Ukrajina sa bude brániť a zvíťazí. Svet môže a musí Putina zastaviť. Čas konať prichádza teraz," napísal ukrajinský minister.

6:06 Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v noci na štvrtok Putina žiadal, aby na Ukrajinu nezaútočil a "aby dal šancu mieru", píše agentúra AP. Guterres tak urobil niekoľko minúť predtým, ako Putin oznámil vojenskú operáciu na Ukrajine. Kroky Ruska slovne odsúdil aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Americký prezident Joe Biden povedal, že "svet voči Rusku vyvodí zodpovednosť".

6:05 V Kyjeve bolo počuť sirény policajných automobilov a sanitiek. Spravodajcovia AFP hlásia výbuchy z mesta Odesa na pobreží Čierneho mora. Výbuchy hlásili aj z mesta Charkov, ktoré sa nachádza približne 35 kilometrov od hraníc s Ruskom na východe Ukrajiny. Štyri explózie zaznamenali v meste Kramatorsk v Doneckej oblasti, píše AFP. Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. Putin ukrajinských vojakov vyzval, aby zložili zbrane a vrátili sa domov. Ruský prezident takisto varoval ďalšie krajiny, že akýkoľvek pokus o zasahovanie do krokov Ruska bude viesť k následkom.