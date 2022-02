Tehuľke povedala lekárka, že čaká dvojičky: Ďalšia doktorka takmer pukla od smiechu! Veď to je...

Príbeh, ktorý zažije len málokto. Tehotná žena išla v napätí na vyšetrenie ultrazvukom. Lekárka jej vyrazila dych!

Ako uvádza portál The Sun, mamička Jade Mooreová na sociálnej sieti TikTok zverejnila video, kde odhalila svoj veselý, avšak súčasne šokujúci príbeh. Tehuľka išla na ultrazvukové vyšetrenie a sprevádzala ju jej kamarátka. Ešte predtým kamošky žartovali o tom, čo by asi tak robila, keby zistila, že čaká dvojičky.

„Zavolali nás do ultrazvukovej miestnosti a pani mi povedala, aby som si vyskočila na posteľ, stiahla si trochu nohavice, aby mi na spodok brucha mohla strčiť servítku, naniesla mi na brucho gél a začala,“ opisuje vyšetrenie Jade. „Sonografička sa pozerá na obrazovku a hovorí: Och, gratulujem. Dve deti!“ dozvedela sa Jade famóznu správu, ktorej však hneď v hlave prebehla myšlienka, že to určite nie je možné a lekárka by mala vyšetrenie zopakovať.

„Mám 1,5 metra a 45 kilogramov. Nosiť jedno dieťa bude dosť ťažké, ale dve? Položí tú vec späť na moje brucho, znova sa zahľadí a povie: Ó áno, určite sú dve!“ spomína si Jade, ktorá sa aj spolu s kamarátkou pozerala na obrazovku, kde obe jasne videli niečo ako „dva vaky a dve deti“. „Jedno z bábätiek, ktoré vyzeralo akoby bolo v miešku, sa však rýchlo pohybovalo,“ opisuje Jade, čo videla.