Žena si dala urobiť tetovanie: Netušila, čo ten symbol znamená! Teraz sa červená

Krok vedľa. Nie je nič nezvyčajné, že ľudia neskôr ľutujú svoje tetovania, ktoré si dali urobiť buď v slabej chvíľke alebo veľmi dávno. Svoje o tom vie aj Američanka Brittany. Uznajte sami.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako uvádza portál Daily Mirror, Brittany Lewinová sa so svojím prešľapom zdôverila na sociálnej sieti TikTok. Na predlaktie si dala vytetovať ananás vo vnútri trojuholníka. Keď zdvihne ruku, ananás má hore nohami. Spočiatku ho milovala, avšak keď zistila, čo to v skutočnosti znamená, nebolo jej všetko jedno.

Upozornila ju na to jej kamarátka, ktorá jej odporučila, aby si radšej pozrela na internete, čo to znamená. Ako sa ukázalo, obrátený ananás je zrejme tajným symbolom pre swingers párty. Swingers sa tiež údajne navzájom identifikujú na verejnosti tak, že majú oblečenie, ktoré obsahuje pikantné tropické ovocie. Ak neviete, o čo ide, pre swingers párty sú typické sexi spodná bielizeň, tance telo na telo a orgie.

Keď Brittany ukázala svetu svoje nové tetovanie, mnohí hneď spozorneli, pretože veľmi dobre tajný symbol poznali. Hneď sa jej pýtali, či aj ona vie, čo znamená. „Keď si uvedomíte, že ste urobili chybu,“ napísala k videu na sociálnej sieti TikTok, keď už bolo jasné aj jej, čo jej zdobí predlaktie.

Muž minul na tetovania tisíce eur: Jeho telo je samý atrament! Tieto fotografie musíte vidieť

„Vždy, keď som videla nejaké tvoje video, pomyslel som si, či to vieš,“ napísal jej v komentároch jeden jej sledovateľ a doplnila ho ďalšia: „Vždy som si myslela, že ty a tvoj partner máte radi nejaké extrémne veci. Je mi smutno, že ste to vlastne nevedeli“. Čo by ste urobili na jej mieste?